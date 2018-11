ASV Neumarkt verschiebt Mitglieder-Versammlung

Neuer Termin noch nicht bestimmt - Cedl steht weiterhin zur Verfügung - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Der ASV Neumarkt hat seine Mitgliederversammlung vom kommenden Freitag auf einen noch unbestimmten Termin verschoben. Aus "vereinsinternen Gründen", die ASV-Vorsitzender Rüdiger Cedl gegenüber den NN nicht näher ausführte.

Der neue Termin der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins werde rechtzeitig bekanntgegeben, teilte die ASV-Geschäftsstelle gestern im Zuge der Absage mit.

Beim nächsten Mitglieder-Treff in der ASV-Sportgaststätte am Deininger Weg stehen neben Ehrungen auch wieder Neuwahlen des Vereinsvorstandes an. An dessen Spitze steht Rüdiger Cedl bereits seit 2006, als er das Amt von Herbert Graf übernahm.

"Wenn sich niemand anderes findet, werde ich wieder kandidieren", erklärte Cedl. Zu den aktuellen Spannungen in der Fußballabteilung wollte er sich nicht äußern.

Nicolas Damm E-Mail