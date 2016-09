ASV-Ringer verpatzen den Saisonstart

Neumarkter Ringer kassieren in Unterföhring eine deutliche Niederlage - vor 20 Minuten

NEUMARKT - Der Start in die neue Bayernligasaison ging für die Ringer des ASV Neumarkt gründlich daneben. Mit einer überaus deutlichen 8:29-Niederlage kehrten die Juraringer vom SC Isaria Unterföhring zurück.

Die Gastgeber boten eine sehr starke Mannschaft auf und dürften in dieser Form klar zu den Top-Favoriten in der Bayernliga gehören.

Der nächste Gegner der ASVler, TSV Trostberg, ist ebenfalls mit einer klaren Niederlage in die Saison gestartet, so dass beide Teams am kommenden Samstag im ASV-Sportzentrum bereits unter Druck stehen.

57 kg, Freistil: ASVler Robert Gergert machte seinen ersten Kampf im Bayernligateam, musste aber bereits in der ersten Minute auf die Schultern (0:4).

130 kg, griechisch-römisch: Tobias Schmid kämpft im anschließenden Schwergewicht gegen den Unterföhringer DM-Starter Richard Mahn über die volle Kampfzeit, unterlag am Ende aber mit 0:10 Punkten (0:7).

61 kg, griechisch-römisch: Daniil Eberhardt musste im ungeliebten klassischen Stil gegen den SCler Vincent Kurt ran. Er kämpfte zwar beherzt mit, musste aber in der zweiten Runde gegen den Junioren-DM-Ringer eine Abbruchniederlage einstecken (0:11).

98 kg, Freistil: Diese Klasse blieb von Seiten der ASVler unbesetzt und so gingen die Punkte bereits auf der Waage an die Gastgeber (0:15).

66 kg, Freistil: Eine Klasse höher wie im letzten Jahr ging Leon Gerlach auf die Matte und musste gegen den erfahreneren SCler Siegfried Jonak in der zweiten Runde eine Niederlage hinnehmen (0:19).

86 kg, griechisch-römisch: Einen beherzten Kampf lieferten sich ASVler Alexander Reimann und Florian Görsch. Nach ersten gelungenen Aktionen des Unterföhringers verkürzte Reimann nach einem gelungenen Wurf auf 4:6. Bis zum Ablauf der vollen Kampfzeit konnte er aber dennoch eine Punktniederlage nicht mehr verhindern (0:21).

66 kg, griechisch-römisch: Die ersten Punkte für den ASV holte im zweiten Leichtgewicht Mihai Tenea, der Florian Teschner noch in der ersten Runde nach einem Ausheber auf die Schultern wuchtete (4:21).

86 kg, Freistil: Gegen das Unterföhringer Ur-Gestein Christian Axenbeck hatte Christian Grasruck, noch dazu im ungeliebten freien Stil, keine Chance und musste in der zweiten Runde eine klare technische Niederlage einstecken (4:25).

75 kg, Freistil: Auch im vorletzten Kampf gingen die Punkte durch den Ungarn Balazs Fazekas an die Gastgeber, nachdem der ASV-Ringer vorzeitig aufgeben musste (4:29).

75 kg, griechisch-römisch: Mit einem Armzug schulterte ASVler Achim Thumshirn in der ersten Runde den SCler Korbinian Kohler (8:29).

In der Gruppenliga Mitte gab es für die ASV-Reserve eine knappe 22:24-Niederlage gegen die Mannschaft vom RC Bergsteig Amberg.

jt