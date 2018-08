ASV-Ringer zogen beim Volksfestkampf klar den Kürzeren

Die Gäste vom AC Röhlingen gewannen sieben Kämpfe und am Ende mit 27:11 Punkten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Ringer des ASV Neumarkt hatten am Sonntag in der Jurahalle wenig zu bestellen. Die Gäste vom AC Röhlingen gewannen den Volksfestkampf klar.

In diesem Jahr wurde in der Jurahalle endlich wieder gerungen. Die ASV-Recken (in roten Trikots) hatte am Sonntag Vormittag allerdings die schlechteren Karten. Rechts Mattenrichter Florian Wohlfahrt (Johannis Nürnberg). © Foto: Horst Linke



In diesem Jahr wurde in der Jurahalle endlich wieder gerungen. Die ASV-Recken (in roten Trikots) hatte am Sonntag Vormittag allerdings die schlechteren Karten. Rechts Mattenrichter Florian Wohlfahrt (Johannis Nürnberg). Foto: Foto: Horst Linke



Gleich den ersten Kampf in der Klasse bis 57 kg musste ASVler Markus Felber am Ende Stefan Meierhöfer klar mit 6:20 Punkten überlassen (Stand 0:3). Noch in der ersten Runde gab es für Christian Meyer eine Schulterniederlage gegen den Röhlinger Martin Mayer (0:7).

Auch im nächsten Kampf bis 98 kg gingen die Gäste als Sieger von der Matte. ACler Daniel Deeg brachte mit einem Nackenhebel Philip Hergert auf die Schulten (0:11). Die ersten ASV-Punkte sicherte sich Marvin Prantl, der gegen Lennart Kopp über die volle Distanz ging und am Ende mit 10:4 Sieger über den Schwaben blieb (2:11).

Nach Verletzungspause überzeugend zurück

Überzeugen konnte dann in der Klasse bis 71 kg der Neumarkter Leon Gerlach, der nach einem Jahr Verletzungspause wieder auf die Matte zurückkam und den Ostalb-Ringer Christian Link in der zweiten Runde auf die Schultern bog (6:11).

Im klassischen Stil musste ASVler Markus Felber noch einmal ran, in der zweiten Runde musste er sich aber gegen Martin Haas nach einem Armzug mit einer Schulterniederlage geschlagen geben (6:15). Gleiches im Anschluss in der Klasse bis 71 kg, wo Robert Gergert bereits in der ersten Kampfrunde gegen den Röhlinger Michael Wöhrle auf die Schultern ging (6:19).

Thumshirn und Fröhlich siegten

Seine Dominanz zeigte dann der deutsche Juniorenmeister Achim Thumshirn in der Klasse bis 86 kg, der den ACelr Michael Bahle mit zwei Kopfschleudern die ersten Punkte abnahm. Nach mehreren Durchdrehern in der zweite Runde gab es einen 15:0-Abbruchsieg für den Neumarkter (10:19).

Eine doch eher überraschende Niederlage musste ASV-Neuzugang Raziq Kurbani einstecken, der nach einem Doppelnelson gegen Philip Tom eine Schulterniederlage nicht verhindern konnte (10:23).

Den vorletzten Kampf entschied dann Alexander Fröhlich, wenn auch knapp, für sich. Mit 3:2 konnte er den Röhlinger Aaron Heib erst in der Schlussphase besiegen (11:23). ASVler Thomas Kreml war durch die geschickten Beinangriffe dem AClers Martin Mayer immer wieder unterlegen und verlor in der zweiten Runde vorzeitig (Endstand 11:27).

jt