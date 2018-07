ASV-Schwimmer knapp am Podium vorbei

NEUMARKT - Die beiden ASV-Schwimmer Hannes Bierschneider und Anika Jacksteit vertraten die Neumarkter Farben bei den Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im Nürnberger Langwasserbad.

Anika Jacksteit und Hannes Bierschneider. Foto: Foto: S. Jacksteit



Während Anika fast schon zu den alten Hasen auf Landesebene zählt, gelang Hannes Bierschneider in der zurückliegenden Saison erstmals die Qualifikation. Er hatte vier Starts und bewies Nervenstärke insbesondere mit den neuen Bestzeiten über 50 m Schmetterling in 0:28,80 Minuten sowie über 100 m Freistil in 0:59,83. Auf den Sprintdistanzen in Brust und Freistil lag er mit den Rängen 13 und 24 im guten Mittelfeld.

Anika Jacksteit überraschte im Rückensprint mit Platz vier in neuer Bestzeit von 0:33,24 Minuten. Auf den Freistilstrecken lief es dagegen nicht optimal: Sie blieb mit 0:29,94 und 1:06,65 Minuten hinter ihren Möglichkeiten zurück und belegte Rang 15 und 16.

