ASV-Tischtennisspieler mischen in Bezirksliga vorne mit

Neumarkter hoffen auf großen Coup in bevorstehenden Wettkämpfen der Rückrunde - vor 39 Minuten

NEUMARKT - Die Tischtennis-Herren des ASV Neumarkt starten am Freitag in die Rückrunde in der Bezirksliga West. Das Team um Christian Gayr hat sich viel vorgenommen, denn auf Platz drei in der Tabelle rangiert die Mannschaft in aussichtsreicher Position.

Die ASV-Herren um Christian Gayr hoffen auf eine starke Rückrundenserie. © Foto: Gerhard Scheibl



Die ASV-Herren um Christian Gayr hoffen auf eine starke Rückrundenserie. Foto: Foto: Gerhard Scheibl



Vorneweg als Tabellenführer marschiert derzeit der TSV Bad Abbach mit zwei Minuszählern. Gleichauf mit den ASV-Herren liegt dank des besseren Spielverhältnisses mit ebenfalls vier Minuspunkten der TV Etterzhausen.

Für den ASV spricht jedoch, dass das Sextett beide Spitzenteams im ASV-Sportzentrum erwarten und seine Heimstärke ausspielen kann. Auftaktgegner ist Freitagabend an fremden Tischen der ASV Undorf, der sich in der Hinrunde nach verhaltenem Beginn gesteigert und bis auf Platz vier vorgearbeitet hat.

Sicherlich wird die Auswärtspartie in Undorf schwerer als das Vorrundenmatch, als die Truppe um Christian Gayr dem ASV Undorf mit 9:2 die höchste Saisonniederlage beigebracht hat. Um ihren ebenso erfahrenen wie spielstarken Frontmann Norbert Wein stellen die Undorfer mittlerweile ein kompaktes Team.

Vater aufgerutscht

Beim ASV ist hinter der unumstrittenen Nummer Eins, Michael Hoffmann, aufgrund der starken Vorrundenbilanz Vater Stefan Hoffmann in die Vorderachse gerutscht.

Hinter Christian Gayr auf Position drei geht nun Marco Sommer in der Mittelachse auf Punktejagd. Das hintere Paarkreuz bleibt mit Thomas Federsel und Andrea Nunner unverändert.

ges