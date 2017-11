ASV-Volleyballer weiter auf dem Trockenen

Regionalliga: Neumarkt verliert 0:3 gegen den Vorletzten aus Bayreuth - vor 35 Minuten

NEUMARKT - Bombenstimmung, krachende Niederlage: Beim Heimspiel gegen den BSV 98 Bayreuth hat es trotz starker Motivation nicht für den ersten Sieg der ASV-Volleyballer gereicht.

Kapitän Manuel Künecke (Mitte) musste erneut mit ansehen, wie sein Team leer ausgeht. © Foto: Philip Hauck



Der erste Satz des Spiels startete sehr ausgeglichen, beide Mannschaften waren ebenbürtig. Dennoch konnte Bayreuth mit seinen Aufschlägen den ASV stark unter Druck setzen und sich auf 8:12 absetzen. In den beiden Auszeiten versuchte Trainer Jürgen Dietrich, die Spieler noch einmal zu motivieren. Allerdings profitierte der Gegner von der mangelnden Konzentration des ASV und gewann 20:25.

Im zweiten Satz entwickelte der ASV Neumarkt neuen Ehrgeiz und war bis zum 12:13 gleichauf. Durch Defizite in der Annahme und fehlende Flexibilität in der Abwehr konnte sich der Gast mit einer Serie auf 12:19 absetzen. Unterstützt von ihren Fans verkürzten die Neumarkter den Abstand auf 18:22, dennoch beendete Bayreuth den Satz mit 21:25.

Motivierende Ansprache

Nach einer motivierenden Ansprache von Trainer Jürgen Dietrich ging die Mannschaft mit einer neuen Aufstellung auf das Feld. Dadurch konnte der ASV bereits mit 4:1 früh in Führung gehen. Durch die schnellen gelegten Bälle des gegnerischen Stellers gelang es den Bayreuthern, auf 10:9 zu verkürzen. Auch im dritten Satz knickten die Neumarkter am Ende ein und überließen dem Gegner das Feld mit 21:25.

Das Spiel hat gezeigt, dass es der Mannschaft noch an Konstanz und Flexibilität in der Abwehr fehlt. Aber auch, dass Potenzial vorhanden ist. Für den ersten Saisonsieg muss jedoch die Konzentration von Beginn an auf hohem Niveau vorhanden sein. Und mit der nach wie vor großen Unterstützung der Zuschauer sollte es dann auch gelingen, die ersten Punkte in der heimischen Halle einzufahren.

nn/ph