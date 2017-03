ASV-Volleys boten Tabellenführer kräftig Paroli

Heftige Gegenwehr bei der 0:3-Heimniederlage gegen Unterhaching - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag waren die Volleyballer des TSV Unterhaching zu Gast in der Willibald-Gluck-Halle. Die Hachinger sind in der 3. Liga Ost das Maß der Dinge und bezwangen den ASV Neumarkt auch standesgemäß mit 3:0.

Der ASV stemmte sich gegen den übermächtigen Gegner. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Die Partie begann wie erwartet, die Hachinger traten selbstbewusst auf und erarbeiteten sich schnell einen Vorsprung. Die Neumarkter kämpften sich zwar immer wieder ran, brachten sich dann aber durch zu viele Eigenfehler ins Hintertreffen. Somit ging der erste Satz mit 20:25 an den TSV.

In den zweiten Satz startete der ASV besser und hielt mit dem Favoriten mit. Als dann der erste Schiedsrichter beim Stand von 5:6 eine Fehlentscheidung zu Gunsten der Gäste traf und die zahlreichen Proteste von Neumarker Seite mit einer roten Karte endeten, war endgültig der Kampfgeist der Gastgeber geweckt.

Angefeuert vom Publikum spielte der ASV in dieser Phase stark auf und erkämpfte sich bis Mitte des Satzes einen Drei-Punkte-Vorsprung. Doch konnte man diesen nicht bis ins Ziel retten, auch weil die Hachinger nun ihren Stammaußenangreifer und -zuspieler einwechselten.

Nach der zehn minütigen Pause versuchten die Neumarkter nochmal alles, um den 0:2-Rückstand noch in einen Sieg zu verwandeln. Aber auch im dritten Satz hatten die Gäste das bessere Ende auf ihrer Seite. Lange hielt der ASV den Durchgang offen, doch am Ende setzte sich die individuelle Klasse der Hachinger durch, die den Satz mit 25:22 gewannen.

Am kommenden Samstag kommt mit der VFG Marktredwitz ein Tabellennachbar nach Neumarkt. Das Besondere an diesem Spieltag: Schon am 15 Uhr spielt die Mittelfrankenauswahl gegen die Jugend des ASV in der Willibald-Gluck-Halle.

nn