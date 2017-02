Asylbewerber in Neumarkt blutig geschlagen

38-Jähriger wurde im Ludwigshain von einem Pärchen angegriffen - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die Polizei sucht zeugen, die den Überfall auf einen 38 Jahre alten Asylbewerber im Ludwigshain beobachtet haben.

Am Dienstag gegen Mitternacht teilte ein unbekannter Anrufer der Polizei mit, dass sich im Ludwigshain eine verletzte Person befinde. Die Streife sah dort niemanden, bemerkte aber gegen ein Uhr in der Kastengasse den Verletzten, einen 38-jährigen Asylbewerber mit Wohnort in Neumarkt.

Er gab an, dass er im "Ludwigshain" von einem unbekannten großen Mann, welcher mit einer Frau ebenfalls im Park war, ins Gesicht geschlagen wurde. Daraufhin fiel er zu Boden. Eine Personenbeschreibung war nicht möglich. Der Geschädigte erlitt einen etwa zwei Zentimeter lange Platzwunde über dem rechten Auge.

Die Polizei bittet um Hinweise unter * ( 091 81) 4 88 50.

hoe

