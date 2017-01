Asylbewerber-Unterkunft stand zweimal in Flammen

Kripo hat nun die Ermittlungen übernommen - vor 59 Minuten

SCHWANDORF - Nachdem es in einer Fabrikhalle in der Gutenbergstraße in Schwandorf heute Nacht zwei Mal brannte, ermittelt nun die Kripo Amberg. Die Halle wird als Asylbewerberunterkunft genutzt, steht derzeit jedoch leer.

Brand Nummer eins: Am Freitag verständigte der Sicherheitsdienst gegen 20 Uhr Feuerwehr und Polizei, nachdem er im Unterkunftsbereich des Objekts eine brennende Matratze entdeckte. Die Mitarbeiter konnten das Feuer rasch löschen, so dass kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig wurde. Der Schaden an der Matratze samt Bett liegt bei etwa 500 Euro, ein Gebäudeschaden entstand nicht.



Brand Nummer zwei: Gegen 3:15 Uhr, es war inzwischen Samstag, wurde ein erneuter Brand in dem Objekt festgestellt: in einem Lagerraum brannten dort gelagerte Matratzen und Bettwäsche. Dieses Feuer wurde von der automatisch anspringenden Sprinkleranlage gelöscht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.



Die Fabrikhalle wird von der Regierung der Oberpfalz als Unterkunft für Asylbewerber genutzt. Derzeit steht das Gebäude jedoch leer, seit September 2016 sind dort keine Flüchtlinge mehr untergebracht.



Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat noch in der Nacht die Ermittlungen zu den Brandfällen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass die Brände absichtlich gelegt wurden. Es wird nun in alle Richtungen ermittelt, da von dem oder den unbekannten Tätern momentan jede Spur fehlt.



Die Kripo Amberg ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die zu den o.g. Zeiten Personen im Bereich des Objekts festgestellt haben oder die andere sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefon 09621/890-0 bei der Kripo Amberg zu melden.

