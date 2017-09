Atemwegsreizungen durch unbekannte Substanz

13 Personen in der Fußgängerzone betroffen - Fünf Erwachsene kamen ins Krankenhaus - vor 1 Stunde

WEIDEN - Am heutigen Freitagvormittag kam es in der Fußgängerzone von Weiden in der Max-Reger-Straße bei 13 Personen zu Reizungen der Atemwege durch eine noch nicht bestimmbare Substanz.

Polizei/Blaulicht Foto: NN-Archiv



Beamte der Polizeiinspektion Weiden sperrten umgehend das betroffene Areal ab und nahmen die Ermittlungen zur Ursache auf. Zudem kümmerte sich ein Großaufgebot an Rettungskräften zusammen mit zwei Notärzten um die betroffenen Personen, zu denen auch eine Gruppe von kleinen Kindern gehörte. Nach derzeitigem Stand sind sieben Kinder und sechs Erwachsene betroffen. Fünf Erwachsene wurden zu genaueren Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht.



Erste Messungen durch die Feuerwehr im betroffenen Areal verliefen negativ und brachten auch keine Erkenntnisse, um welche Substanz es sich gehandelt hat. Die Sperrung konnte nach etwa 45 Minuten gegen 11.45 Uhr wieder aufgehoben werden.



Im weiteren Verlauf übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Weiden die Sachbearbeitung. Beamte der Dienststelle führen derzeit Befragungen und Vernehmungen durch.



Sollten bei weiteren Personen, die sich zwischen 10 und 11 Uhr in der Fußgängerzone aufgehalten haben, gesundheitliche Probleme auftreten, werden diese gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Weiden in Verbindung zu setzen.



Zudem erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise durch Passanten, wie es zu den Reizungen kam. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Frau, die einen dunklen Mantel trug und mit einem Fahrrad unterwegs war. Diese Frau sowie andere Personen, die sich gegen 10.30 Uhr in der Fußgängerzone aufgehalten haben, stellen für die Polizei wichtige Zeugen dar.

Sachdienliche Mitteilungen werden an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter der Rufnummer (09 61) 4 01-2 91 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

