Attraktive Kurzreisen für die ganze Familie

Landratsamt Neumarkt präsentiert eine neue Ausgabe des beliebten Ausflugsplaners für die "Oberpfälzer Juratäler" - vor 59 Minuten

NEUMARKT - Rechtzeitig zu Jahresbeginn hat das Tourismusbüro des Landkreises den neuen Ausflugsplaner "Oberpfälzer Juratäler" fertiggestellt. Er bietet auch für kalte Wintertage attraktive Ausflugsziele in der Umgebung.

Sachgebietsleiter Michael Endres, Landrat Willibald Gailler, Tourismusreferentin Christine Riel und Abteilungsleiter Michael Gottschalk stellten den Ausflugsplaner vor. © Foto: Rita Pirkl



Der Planer ist interessant für Einheimische, soll aber gerade auch Ausflügler aus den benachbarten Ballungsräumen Nürnberg und Regensburg in den Landkreis Neumarkt locken. "Sie stellen für uns mittlerweile einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar", sagt Landrat Willibald Gailler. Deshalb habe man die touristische Infrastruktur in den letzten mehr als zehn Jahren deutlich ausgebaut.

Attraktive Ausflugsziele gibt es viele im Landkreis Neumarkt, ob das Altmühltaler Mühlenmuseum in Dietfurt, die Burganlage mit Burgmuseum in Parsberg oder die König-Otto-Tropfsteinhöhle bei Velburg.

Ein Ausflugsplaner wird deshalb seit 2007 als kostenloser "Streuer" in der Landkreiswerbung eingesetzt, er gibt mit einer großzügigen Freizeitkarte einen Überblick über die Sehenswürdigkeiten und Ausflugstipps für die Region.

Der Faltplan wurde in einer Auflage von 30 000 Stück gedruckt, er macht auf die Besonderheiten aufmerksam und verweist auf Themenbroschüren, die der Gast im Tourismusbüro erhalten kann. Im neuen Ausflugsplaner sind alle Ausflugsziele aufgeführt, auch Bäder und Klettermöglichkeiten sowie alle Camping- und Zeltplätze sind dargestellt. Unter der Rubrik "Familien" finden sich Gasthöfe, Einkehrmöglichkeiten mit Streicheltieren und Spielmöglichkeiten bis hin zu Kindergeburtstagsfeiern mit "Ritter Parsival" in der Burg Parsberg, in der Spielfabrik Wölpi oder auf dem Bauernhof.

Bier und Esel

Alle Brauereien der Region bieten sich genauso an wie Eselwanderungen, die auf faszinierende Weise entschleunigen und nicht nur für Kinder ein Erlebnis sind. Die Museen der Stadt Neumarkt und der Gemeinden, die Wallfahrtskirchen oder die Klöster stellen ebenfalls lohnenswerte Ziele dar.

Den Ausflugsplaner der "Oberpfälzer Juratäler" erhalten Interessierte in den Gemeinden oder im Tourismusbüro des Landkreises Neumarkt, Tel. (0 91 81) 47 02 53, tourismus@landkreis-neumarkt.de.

www.jurasteig.de, www.schwarze-laber.de und www.fuenf-fluesse-radweg.info

nn