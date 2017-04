Attraktive Neumarkter Innenstadt liegt allen am Herzen

NEUMARKT - Breite Zustimmung des Neumarkter Stadtrats für das Zahlenwerk von Kämmerer Josef Graf. Und doch ist die "Haushaltsdebatte" alljährlich auch der Zeitpunkt der Generalabrechnung mit der Stadtpolitik. In einem Wahljahr ganz besonders.

Mit Aktionen wie hier bei der „Nacht der Sinne“ soll mehr Leben in die Stadt kommen. Gerade die Situation in der Klostergasse mit ihrem „positiven Flair“ werde laut Markus Ochsenkühn (CSU) zu negativ dargestellt. Die Hausbesitzer sollten laut Werner Mümmler (UPW) mit „vernünftigen“ Mieten kalkulieren. Foto: F.: Günter Distler



CSU-Fraktionsvorsitzender Markus Ochsenkühn griff denn auch gleich den Oberbürgermeister frontal an. Das Thema Entwicklungschance Flugplatzgelände sei der "zu spät und inkonsequent" angegangen. Es sei längst an der Zeit, einen professionellen Masterplan zu gestalten und zu klären, welche Bereiche für Gewerbe, Wohnungen, Ämter oder Hochschule vorgesehen seien. "Es fehlt daran, dass jemand anschiebt" meinte Ochsenkühn auch mit Blick auf die "Einkaufsstadt Neumarkt" und die seiner Meinung nach zu negative Darstellung der Entwicklung in der Klostergasse. Zwar sei es nicht Angelegenheit der Stadt, auf Wirtschaftskreisläufe der Geschäfte einzuwirken, die Stadt müsse aber das "große Ganze" im Blick haben und ihre Aufgabe sei es, die richtigen Mieter nach Neumarkt zu bringen.

Nicht mehr als 40 Millionen

Beim Thema Ganzjahresbad kündigte er an, den OB auf den von ihm genannten Kostenrahmen von 40 Millionen festzunageln, ein Überschreiten dieser Summe müsse ausgeschlossen sein, selbst wenn noch ein Parkdeck nötig sein würde. Mit "Salamitaktik oder Nebelkerzen" sollte man so ein Projekt nicht durchziehen.

Angesichts der Debatte über das Gemeindehaus Pölling forderte er die UPW und OB Thomas Thumann auf, "die scheinbar vorhandene Nervosität und Angst vor der OB-Wahl" beiseite zu legen, beides sei kein guter Ratgeber. Vielmehr bot er "nochmals einen fairen Wahlkampf" an.

Diese "Fairness" sicherte auch UPW-Sprecher Werner Mümmler zu, der die Stadtentwicklung überaus positiv darstelle, von einer "ungeheueren, bislang nicht dagewesenen Dynamik" sprach und die zahlreichen Bauprojekte erwähnte. Noch nie sei so viel investiert worden, die Stadt habe deutlich an Attraktivität gewonnen.

Er ging auch auf die Verbesserung der Situation in der Innenstadt ein, die Illumination von Rathaus und Münster, die geplante neue "Möblierung" mit Blumentrögen und Sitzgelegenheiten. Dabei wollte Mümmler die Problematik zunehmender Leerstände nicht verhehlen. Hier appellierte er besonders an die Immobilienbesitzer, die ihre Miet-Forderungen so vernünftig kalkulieren sollten, dass die Geschäfte auch eine Überlebenschance haben.

Schließlich freute er sich über den regen Zulauf des neuen Studienganges Biomanagement und wünschte sich, dass künftig an den Ortsschildern auch der Zusatz "Hochschulstandort" steht. Für ein entsprechendes Hochschulgebäude müsse ein geeigneter Standort gesucht werden.

Den könnte sich Ursula Plankermann (SPD) bahnhofsnah auf dem Baywa-Gelände vorstellen, das als wichtiges innerstädtisches Grundstück von der Stadt gekauft werden müsse. Im übrigen dürfe man nicht zusehen, wie die Innenstadt "schleichend verödet". Das gute Konzept des Innenstadtwettbewerbs habe man mit "kleinlicher Parkplatzzählerei" zunichte gemacht. Wobei es tatsächlich große Parkplatzdefizite gebe, beim Krankenhaus oder dem Ganzjahresbad.

"Fair und Kollegial"

Auch in Zukunft werde die SPD-Fraktion im Stadtrat ihr besonderes Augenmerk auf die Belange von Familien, alleinerziehenden, sozial Schwachen und die "kleinen Leute" richten. Dazu sei es erforderlich, dass trotz des OB-Wahljahres fair und kollegial diskutiert wird. Denn aktuell gehe der politische Diskurs eher "in Richtung Sonnenfinsternis", wie es Plankermann anhand des Streits um das Pöllinger Gemeindehaus ausgemacht hat. Hier würde "die UPW lieber ein gutes Projekt für die Bürger scheitern" lassen, als zuzulassen, dass der OB-Kandidat der CSU eine gute Sache zum Erfolg führe. Trotz des Wahlkampfes forderte sie eine Rückkehr zur Sachlichkeit als Basis des politischen Handelns.

Thomas Leykam stellte die klassischen "grünen" Themen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. So forderte er verstärkt sinnvolles und nachhaltiges Handel und einen engagierten Klimaschutz und bedauerte es, dass die Stadt es versäumt habe, eigene Windkraftanlagen zu errichten und der Bau des Blockheizkraftwerks abgelehnt worden sei. Doch es gebe auch positive Ansätze: So strebe die Stadt bis zum Jahr 2050 eine Bilanz an, nach der die CO2-Emissionen um 95 Prozent reduziert und der Energiebedarf um die Hälfte gesenkt wird. Lob gab es hier für die Stadtwerke, die durch die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf Induktionsleuchten und LED schon jetzt fast drei Viertel des Energieverbrauchs hierfür eingespart hätten.

Letztlich überwog aber auch bei Leykam wie bei allen Vorrednern die Freude über die gute finanzielle Situation der Stadt, Neumarkt sei gut gerüstet, um die Zukunft gestalten zu können. Deshalb gab es auch fraktionsübergreifend Beifall für den von Oberbürgermeister Thomas Thumann und Leitendem Verwaltungsdirektor Josef Graf vorgestellten Haushalt (wir berichteten).

"Raubbau an Finanzen"

Lediglich Flitz-Vorsitzender Dieter Ries blieb bei seiner Fundamentalopposition, sprach von "unsinniger Politik" oder "Raubbau an den städtischen Finanzen" und erneuerte die Kritik an "Bögl-City" und der von ihm so genannten "Oberbürgermeistersauna". Bedenken der Bürger würden beiseite gewischt, einzig der Wille des OB zähle.

Der verkniff sich eine Stellungnahme und ließ die Haushaltsreden unkommentiert, wohl wissend, dass es in der folgenden Abstimmung eine große Mehrheit für den Etat geben würde – gegen eine Stimme.

