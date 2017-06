Auch betrunkene Japaner mögen es sauber

NEUMARKT - Japan hat eine besondere Anziehungskraft auf Tobias Emmerling. Der junge Neumarkter lernte die Sprache, sparte eisern und erfüllte sich selbst einen Traum. Er hat in Tokio sechs Monate gelebt, gearbeitet, Leute getroffen und das Land erkundet – eine wertvolle Erfahrung. Seit wenigen Tagen ist er wieder zuhause und hat erkannt: In Deutschland ist das Leben auch ziemlich gut.

Tobias Emmerling mit seinen japanischen Nachtclub-Kollegen. © Foto: privat



Die Zeit in Japan "war eine wichtige Station für meine eigene Entwicklung", sagt er. Erwachsener sei er geworden, er sieht deutlicher, wohin er will und was ihm wichtig ist. Und was er an seiner Heimat alles schätzt.

Vieles, was er über Japan wusste, hat er selbst erlebt. Und erfahren, dass alles zwei Seiten hat. Die Regeltreue der meisten Japaner zum Beispiel hat positive Effekte: "Da steht keiner auf der falschen Seite der Rolltreppe."

Streng nach den Regeln

Diese fast blinde Regeltreue trägt aber auch andere Früchte: So muss der Kunde oft erst an einem Automaten bezahlen, um einen Bon zu kriegen, den er dann an Friseur oder Eisverkäuferin weiterreicht. Absurd fand der 20-Jährige das, wenn der Friseur ihm beim Zahlen der einzigen möglichen Dienstleistung, Haarschnitt für 1000 Yen, zuschaut und dann den Bon nimmt. "Viel zu umständlich", findet das der junge Mann, der die Japaner oft gern animiert hätte, so was zu hinterfragen.

Doch wenn Regierung oder Konzerne etwas vorgeben, wird es befolgt, hat er erlebt. In der U-Bahn zeigen Schilder, wie man richtig sitzt – platzsparend gerade, Füße nicht ausstrecken. Außerdem sollen die Fahrgäste nicht reden und nicht telefonieren. Und das setzen nahezu alle um. "Je mehr los ist, desto ruhiger ist es, totenstill", hat er erlebt.

Der Start war für den Neumarkter eher holprig. Als er vor gut einem halben Jahr in Tokio ankam und die Unterkunft bezog, die er über eine Organisation für "Work and travel" (arbeiten und reisen) vermittelt bekam, wollte er am liebsten gleich wieder nach Hause: Das "Share house" teilen sich 40 junge Leute und deutlich mehr Kakerlaken, Emmerling erhielt ein Bett in einem Sechserzimmer. 30 Tage lang schlief er dort und suchte sich dann über die Buchungsplattform "Airbnb" ein eigenes Zimmer in einem anderen "Share house", etwa eine Stunde vom Tokioter Zentrum entfernt und daher bezahlbar.

Er fand einen Job in einem Nachtclub, in dem er elf bis zwölf Stunden am Stück arbeitete: vom Aufbauen über die Party bis zum Aufräumen. Wobei auch betrunkene Japaner meist noch sehr auf Sauberkeit bedacht sind, wie er bemerkte: "Das war ein Riesenclub, aber im Milljöh geht’s heftiger ab." Zu seinen Aufgaben zählte auch, nach der Clubnacht zusammenzukehren. Wenn er fertig war, wurde seine Arbeit kontrolliert. Dabei kam immer noch etwas zutage, sagt Emmerling. Er lernte, immer gründlicher zu arbeiten. So dass er einem deutschen Bahnsteigkehrer in Frankfurt am Flughafen am liebsten gezeigt hätte, was der alles übersehen hat.

Im Nachtclub verdiente er etwas Geld, was auch bitter nötig war: Tokio ist teuer. Die Fotos von deutschen Supermarkt-Kassenzetteln, die ihm seine Freundin schickte, ließen ihn seufzen. Die Packungen sind in Japan kleiner und zwei, drei Euro teurer. So begann er, für sich selbst zu kochen: meistens Reis mit Gemüse und "irgendeiner Soße". Sushi hat er kein einziges Mal in Japan gegessen, die Lokale seien sehr teuer und gar nicht so verbreitet. Überhaupt seien die Portionen in Japan eher klein. Für den schlanken Neumarkter nicht genug, um satt zu werden. Die Rettung war eine US-Pizza-Kette, die auch Wasabi- oder Schoko-Pizza im All-you-can-eat-Angebot hat.

Nochmal in Begleitung

Emmerlings Japan-Faszination hat schon einen Dämpfer gekriegt, sagt er. Auch mit der Sprache habe er zu tun gehabt: In Deutschland war ihm das Lernen leicht gefallen, er kam gut klar. Das gesprochene Japanisch hat ihn oft vor Rätsel gestellt. Mit seinem Mentor im Nachtclub hat er eine eigene Sprache entwickelt – das hat gut geklappt.

Auf alle Fälle will er noch einmal nach Japan, um noch mehr vom Land zu sehen, zu reisen. Dann aber mit Begleitung, am liebsten mit seiner Freundin. Wenn es klappt, möchte Tobias Emmerling im Herbst sein Politikstudium beginnen. Falls er nicht genommen wird, nimmt er sich nochmal ein Jahr Zeit, um neue Erfahrungen zu machen: "Work and travel" könnte er sich schon nochmal vorstellen, sagt er. In Südkorea vielleicht.

