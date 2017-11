Auch die Stadt Neumarkt regelt Informationsfreiheit

Verwaltungssenat berät über den Erlass einer Ortssatzung für das neue Bürgerrecht - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Auch die Kreisstadt Neumarkt will das Recht der Bürger auf Zugang zu Informationen aus der Kommunalverwaltung in einer eigenen Satzung regeln.

Informationsfreiheit auf allen Kanälen: Großplakate werben im Landkreis für das Bürgerrecht. © Foto: Nahr



Der Verwaltungs- und Kultursenat des Neumarkter Stadtrates wird am Dienstag, 14. November, ab 17.15 Uhr im Rathaussaal den "Erlass einer Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises der Stadt Neumarkt" vorberaten. Im Rathaus ist zu hören, dass die Informationsfreiheitssatzung am Montag, 27. November, im Stadtratsplenum behandelt werden könnte. Der Tagesordnung des Verwaltungsrats ist auch zu entnehmen, dass eine Satzung zur Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen vorberaten werden soll. Das deutet darauf hin, dass der Informationsanspruch der Bürger an eine Kostensatzung und Gebührenerhebung geknüpft werden soll. Je nach Ausgestaltung dieser Satzung stellen solche Gebühren ein Hemmnis für Bürger dar, die sich künftig bei ihren Auskunftswünschen auf eine Informationsfreiheitssatzung berufen wollen. Bisher haben neun Kommunen im Landkreis Neumarkt eine eigene Informationsfreiheitssatzung beschlossen.

Jahrmarkt und Frühlingsfest

Der Senat wird sich außerdem mit den Passionsspielen 2019 in der Kleinen Jurahalle und dem diesjährigen Altstadtfest befassen. Die Stadträte beraten auch über Termine des Neumarkter Frühlingsfestes und Änderungen der Jahrmärkte-Satzung. Weiter auf der Agenda: Die Genehmigung von Spenden, Schenkungen und Zuwendungen für kommunale und gemeinnützige Zwecke und eine Änderung der Abwassergebühren.

