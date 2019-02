Auch im Kreis Neumarkt: Große Zustimmung für Volksbegehren

"Rettet die Bienen" fuhr in Bayern ein Rekord-Ergebnis ein — Über 20 Prozent in Postbauer-Heng, Freystadt und Berg - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Am Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt in Bayern haben sich nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 18,4 Prozent aller Wahlberechtigten beteiligt – das ist ein neuer Rekord. In einigen Gemeinden des Landkreises Neumarkt hatten schon am Mittwochmorgen sogar über 20 Prozent für die geforderten Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz unterschrieben.

Im Neumarkter Rathaus II wurde schon am Dienstag die 5000er-Marke geknackt, gestern trugen sich weitere Wahlberechtigte in die Listen des Volksbegehrens ein. Foto: Foto: Phillip Hauck



Nach den Zahlen, die der Landeswahlleiter am Donnerstag im Internet veröffentlichte, wurde nicht nur die entscheidende Zehn-Prozent-Hürde deutlich übersprungen, sondern auch die höchste Beteiligung an einem Volksbegehren in der bayerischen Geschichte registriert.

Vielleicht lag es ja am Ansturm auf die Listen: Am Dienstagabend hat sich auf der Internetseite des Volksbegehrens die Datenbank mit den täglichen "Wasserstandsmeldungen" aus den bayerischen Rathäusern ausgeklinkt. Blieb also nur der Griff zum guten, alten Telefon: Ein Rundruf in den Gemeinden ergab, dass die Zahl der Befürworter seit Ende letzter Woche noch einmal gewaltig gestiegen ist.

Schon am Wochenende waren in einigen Kommunen, vor allem im Kreiswesten, die Zehn-Prozent-Hürden übersprungen. Den Spitzenwert hatte am Dienstagabend, einen Tag vpr Ablauf der Einschreibefrist, weiterhin Postbauer-Heng: 1311 der 6071 Wahlberechtigten gaben hier dem Volksbegehren ihre Stimme, das sind 21,6 Prozent. Knapp dahinter lag Freystadt mit 20,9 Prozent. Ein Endergebnis liegt bereits aus Berg vor: Es fiel mit 20,5 Prozent ebenso stattlich aus.

Fast 5400 Neumarkter

Der Markt Hohenfels, am Wochenende noch Schlusslicht des Landkreises, hat seine Quote seitdem verdoppelt, sie inzwischen auf 12,9 Prozent hochgeschraubt. Bei den absoluten Zahlen liegt freilich die Große Kreisstadt Neumarkt vorn. Hier trugen sich 5395 Bürgerinnen und Bürger ein, rund 17,6 Prozent der Wahlberechtigten.

Am Ende wird ein Ergebnis stehen, dass Josef Neumayer sich erhofft, aber nicht zwangsläufig erwartet hatte. "Man kann vorher nie wissen, wie es dann läuft", sagt der Neumarkter Kreisvorsitzende der ÖDP, die das Volksbegehren angestoßen hatte. "Um Erfolg zu haben, muss eine Gruppendynamik entstehen. Das ist dank der vielen unterstützenden Parteien, Verbände und Gruppen zum Glück dann auch so gekommen."

Die Initiatoren – an vorderster Front ÖDP, Die Grünen, Landesbund für Vogelschutz und Bund Naturschutz – wollen mehrere Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz durchsetzen. Beispielsweise sollen Biotope besser vernetzt, Uferrandstreifen stärker geschützt und der ökologische Anbau im Freistaat gezielt ausgebaut werden. Mindestens 30 Prozent der Anbauflächen in Bayern sollen ab 2030 ökologisch bewirtschaftet werden – rund dreimal so viel wie heute.

Josef Neumeyer bedauert die Haltung des Bauernverbands, der sich klar gegen das Volksbegehren positioniert hat. "Die einzelnen Bauern sind da häufig schon weiter als der Verband. Nicht wenige haben auch unterschrieben", sagt der Berchinger. Nun seien aber erst einmal der Landtag und die bayerische Staatsregierung am Zug. Das Parlament kann den Gesetzentwurf des Volksbegehrens unverändert annehmen. Lehnt er ab, dann darf die Bevölkerung bei einem Volksentscheid darüber abstimmen.

Der Landtag kann dem Volksbegehren aber auch einen eigenen Gesetzentwurf entgegenstellen – dann werden dem Bürger beim Volksentscheid beide Gesetzentwürfe vorgelegt.

Aktionsbündnis darf feiern

Ministerpräsident Markus Söder hat als Reaktion auf den großen Erfolg des Volksbegehrens bereits einen eigenen Gesetzentwurf angekündigt. Den will er möglichst im Konsens vorlegen. Deshalb hat Söder einen Runden Tisch mit den Initiatoren, mit Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie dem Bauernverband angekündigt. Der soll noch im Februar anlaufen.

Gestern hieß es von Seiten der ÖDP, man bestehe auf den eigenen Forderungen. Was für einen Volksentscheid sprechen würde, bei dem dann zwei verschiedene Gesetzentwürfe zur Abstimmung stehen. Vielleicht schon parallel zur Europawahl im Mai.

Dann würde laut Neumeyer auch das Aktionsbündnis für das Volksbegehren wieder eine Kampagne starten. Die fleißigen Bienchen um den ÖDP-Mann und Grünen-Kreisvorsitzende Gabriele Bayer hatten in den vergangenen zwei Wochen als "Lotsen" vor den Rathäusern den Weg zu den Listen gewiesen. "So oder so werden wir uns sicher noch einmal treffen und ein bisschen feiern."

NICOLAS DAMM