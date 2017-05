Auch in Amberg Busengrabscher unterwegs

Mehrere Frauen flüchteten sich in Lokal - Täter gefasst, Opfer unbekannt - vor 1 Stunde

AMBERG - Auch in Amberg war ein Busengrabscher unterwegs: Er fiel über mehrere Frauen her, die sich daraufhin in ein Lokal retteten.

Bereits am 21. Mai gegen 21:15 Uhr, wurde Mann in der Vilsstraße im Rahmen einer Fahndung durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Amberg festgenommen. In Regenbsurg waren dieser Tage auch Frauen von Männern begrabscht worden, diese konnten danach allerdings flüchten.

Laut Zeugenaussagen soll der Mann in Amberg zuvor Frauen im Bereich Schrannenplatz/Franziskanergasse/Mühlgasse sexuell belästigt haben, indem er diesen an den Busen tatschte. Die Frauen sollen deshalb in eine Pizzeria in der Mühlgasse geflüchtet sein.

Die Polizeiinspektion Amberg bittet die betroffenen Frauen, sich unter der Telefonnummer 09621/890-320 zu melden.

