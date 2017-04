Auch in Neumarkt alte und neue Fünfziger am Markt

Erst nach Jahren wird die erste Generation der Scheine verschwinden — Geldautomaten "verstehen" Noten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Da müssen sich die Geldfälscher künftig ordentlich anstrengen: Der neue 50-Euro-Schein hat einige ausgeklügelte "Sonderausstattungen", die die Herstellung von "Blüten" erheblich erschwert. Geldautomaten im Neumarkter Raum sind bereits mit den neuen Noten gefüttert.

Sparkassen-Vorstand Matthias Wittmann stellt die vielfältigen Sicherheitsmerkmale der neuen 50-Euro-Geldscheine vor. © Foto: Edgar Pfrogner



Wer in diesen Tagen Geld am Automaten zieht, der wird gelegentlich neben den neuen 50ern auch alte Scheine bekommen, warnt Sparkassen-Vorstand Matthias Wittmann die Kunden vor. Denn obwohl die alten Banknoten Zug um Zug eingesammelt und an die Bundesbank geschickt werden, bleibt die Version unbegrenzt gültig und wird auch in den nächsten Jahren immer wieder im Zahlungsverkehr auftauchen. Wittmann: "Das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern."

Schon Ende vergangener Woche ist bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg eine erste Bargeld-Lieferung mit den neuen 50ern eingegangen. Einige Bankkunden haben sehnlich darauf gewartet. Der Sparkassen-Vorstand: "Es gab vereinzelt Nachfragen, aber keinen großen Run."

Der Geldschein-Drucker hat in den neuen 50-Euro-Schein einige Spezialitäten eingebaut, die es Straftätern sehr schwer machen dürften, die Noten zu fälschen. Empfindsame Finger ertasten links und rechts ein Relief von mehreren erhabenen Linien im Papier. Beim genauen Hinsehen entdeckt der Verbraucher ein neues Wasserzeichen in Gestalt eines Porträts der Europa sowie den Sicherheitsfaden. Im Gegenlicht scheint das Euro-Zeichen auf. Vor allem ein Porträtfenster soll Kriminelle vor Probleme stellen: Dieses wird durchsichtig, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Dann wird ein Bildnis der griechischen Mythengestalt Europa sichtbar. Die Zahl 50 verändert beim Kippen des Geldscheines die Farbe, und zwar von Smaragdgrün zu Tiefblau. Der Sicherheitsfaden erscheint im Gegenlicht als dunkler Streifen mit Euro-Symbol und Wertangabe. Der Streifen am rechten Rand bringt beim Bewegen des Geldscheines Hologramme der Europa, des Hauptmotives, des Euro-Symboles und des Wertes der Banknote hervor. Unter Ultraviolet- und Infrarot-Licht sind nur Teile des Scheines und Miniaturschriftzeichen erkennbar.

Das stellt "Blüten"-Produzenten vor eine fast unüberwindliche Aufgabe. Bisher war der 50er der meistgefälschte Schein. Im zweiten Halbjahr 2016 sind in Deutschland immerhin rund 24 000 falsche 50-Euro-Noten aufgetaucht. Europaweit waren es rund 150 000 Stück. Viele gut nachgemachte Exemplare bleiben lange unentdeckt und zirkulieren im Geldkreislauf, bis sie ein aufmerksamer Kassier ausmustert.

"Blüten" auf dem Markt

Auch in Neumarkt sind und waren gefälschte Scheine in Umlauf. Zuletzt tauchte eine Reihe von falschen Fuffzigern auf dem Weihnachtsmarkt 2016 auf. "Das war allerdings kein Massenphänomen", berichtete Sparkassen-Vorstand Matthias Wittmann. In großen Mengen zirkuliert die 50-Euro-Geldnote: Neun Milliarden Stück sind laut Neumarkter Sparkasse in Kundenhand. Mit einem Anteil von 46 Prozent ist die Note die am weitesten verbreitete. "Deshalb ist sie wohl so beliebt bei den Fälschern", meint der Banker.

Zur großen Erleichterung der Geldinstitute werden die neuen Scheine von den Geldautomaten sehr gut vertragen. Kostenträchtige Umrüstungen der Geräte sind deshalb nicht notwendig.

