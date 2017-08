Auch in Neumarkt sonnige Zukunft mit eigener Solaranlage

Gesunkene Modulpreise führen Öko-Stromerzeugung zurück in Wirtschaftlichkeit — Zwölf Jahr Amortisation - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die goldenen Zeiten der Energiewende mit traumhaften Einspeisevergütungen für hausgemachten Öko-Strom sind zwar vorbei. Doch die eigene Erzeugung von Volt und Ampere mit einer Solaranlage rechnet sich doch. Wie geht das?

Ein Drittel sind die Preise für Solarzellen zurückgegangen. Damit ist die Sonnenstromerzeugung auch wirtschaftlich wieder interessant. Viele lassen sich einen Stromspeicher dazustellen. © Foto: Armin Weigel/dpa



Das klassische Modell der frühen Energiewende ist Vergangenheit: Damals schraubten sich Hausbesitzer Solarzellen aufs Dach und speisten den Sonnenstrom komplett ins öffentliche Netz ein – mit einer rechnerischen Rendite von fünf bis zehn Prozent. Doch um 2012 ist die Vergütung stufenweise so geschrumpft, dass es sich nicht mehr rechnet. Landkreis-Energieberater Walter Egelseer: "Der Ausbau der Photovoltaik ist nicht gänzlich zum Erliegen gekommen, aber um rund 80 Prozent zurückgegangen."

Doch seit 2014/2015 hat sich das Blatt wieder etwas gewendet: Die Preise für die Solarzellen sind nach Egelseers Beobachtung um rund 30 Prozent zurückgegangen. Er führt dies auf gesunkene Rohmaterialpreise, effizientere Fertigung und weltweit vergrößerte Kapazitäten zur Produktion von Modulen zurück.

Teurer Strombezug

Dieser Preisrückgang führt die Sonnenstromgewinnung wieder zurück in die Wirtschaftlichkeit, wenn der Hersteller den eigenerzeugten Strom für zehn bis 15 Cent pro Kilowattstunde selbst verbraucht und auf den Bezug normalen Stroms für 25 bis 27 Cent verzichtet. In der Praxis wird der heimische Sonnenkraftwerks-Besitzer immer einen gewissen Anteil der gewonnenen Energie einspeisen. Energieberater Egelseer nennt eine Faustregel von 75 Prozent.

Dafür bekommt der private Stromlieferant eine Vergütung von zwölf Cent pro Kilowattstunde. Man nehme einen Taschenrechner zur Hand und zähle die ersparten Aufwendungen für den vermiedenen Strombezug und die Einspeisevergütung zusammen. Kalkuliert man alle Kosten für die Anschaffung der Solaranlage, die Wartung, Versicherung und Steuerberatungskosten, dann rechnet sich laut Energieberater Walter Egelseer eine durchschnittliche Solaranlage nach zehn bis zwölf Jahren.

Alternative Geldanlagen?

Eine Modellrechnung für einen Privathaushalt setzt einen jährlichen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden an. Eine Vier-Kilowatt-Solaranlage liefert jene 25 Prozent eigenen Stromverbrauch, welcher zur Einsparung von Stromkosten in Höhe von etwa 210 Euro führt. In die Kasse kommen außerdem etwa 360 Euro Einspeisungsvergütung. Demnach hat sich eine 4500 bis 5000 Euro teure Anlage im genannten Zeitraum bezahlt gemacht.

Walter Egelseer berät Bauherrn von Solaranlagen. © Foto: Archiv



Für Eigentümer von Ein-Familien-Häusern ist dieses Modell laut Energieberater Egelseer "eine gute Möglichkeit, die Stromkosten zu drücken". Zudem biete sich die Gelegenheit, eine sinnvolle Investition mit dem eigenen Kapital zu tätigen. Egelseer: "Und man tut etwas für die Umwelt, weil man ökologischen Strom erzeugt."

Mit Hilfe eines zusätzlichen Stromspeichers für den Sonnenstrom kann man die Eigenstrom-Quote auf 60 bis 80 Prozent hochtreiben, doch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des heimischen Solarkraftwerkes macht dies keinen großen Unterschied.

Dennoch werde mindestens jede zweite Solaranlage mit einem solchen Speicher installiert. "Die meisten wollen einfach mehr Autarkie." Wenn man etwas vorausdenkt, dann gewinnt der Stromspeicher deutlich an Attraktivität: Ab dem Jahr 2021 fallen die ersten Photovoltaikanlagen aus der Vergütung, so dass die Einspeisung angesichts der niedrigen Preise an der Strombörse uninteressant ist. Walter Egelseer: "Dann macht es noch mehr Sinn, den Strom selbst zu nutzen und den Überschuss zu speichern." Die Kosten dafür belaufen sich auf zehn bis 15 Cent pro Kilowattstunde.

Von einiger Bedeutung ist die Form, in der der Hauseigentümer die Solaranlage betreibt. Die "Kleinunternehmer-Regelung" erspart dem Betroffenen Papierkrieg mit dem Finanzamt. Dafür verzichtet er auf die Rückerstattung von Umsatzsteuer.

Der "Optimierer" hingegen will diese Steuer zurück und lässt die Anlage in den ersten fünf Jahren als Unternehmer laufen, um sich dann auf die Kleinunternehmer-Regelung zurückzuziehen. Der Energieberater des Landkreises empfiehlt Bauherrn von Anlagen unter fünf Kilowatt eine dieser beiden Varianten.

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, über die gesamte Laufzeit der Solaranlage als "Unternehmer" zu fungieren — was sich auch in Euro und Cent niederschlägt. Großer Vorteil: In Bezug auf die gesamten Betriebskosten der Solaranlage kann die Umsatzsteuer verrechnet werden.

Zwww.energiebuero-neumarkt.de. Das Energiebüro ist "analog" für Beratungsgespräche wieder ab dem Mittwoch, 6. September, im Landratsamt erreichbar, = (0 91 81) 4 70-2 99.

Wolf-Dietrich Nahr Neumarkter Nachrichten, stellvertretender Redaktionsleiter E-Mail