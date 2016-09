Auch jungen Menschen im Kreis Neumarkt etwas bieten

NEUMARKT - Viele Teilnehmer sind der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) in Neumarkt seit Jahrzehnten treu. Mit dem neuen Programm macht sie nun gezielt „Jagd“ auf die junge Generation – doch nicht nur das.

KEB-Geschäftsführer Klaus Schubert und die 1. Vorsitzende der KEB, Anja Zenger mit dem neuen Programm. © F.: De Geare



Im Winterprogramm der KEB finden sich neben der beliebten Reihe „Zeitzeichen“ (19. Oktober: Die Kirche als Auslaufmodell?; 31. Oktober: Diakoninnen – eine Bereicherung für die Kirche; 8. November: Leben in Afrika; jeweils um 19.30 Uhr im Landratsamt) und der „Bibelkneipe“ (25. November; 19.30Uhr Gaststätte Johanneszentrum) weitere altbewährte Veranstaltungen.

Hierzu zählen Bildvorträge (beispielsweise über den Jakobsweg am 21. September um 19.30 Uhr im Joahnneszentrum) oder zur Pflegeversicherung (10. November, 19.30 Uhr im Johanneszentrum). Gerade letztere sind ein Dauerbrenner, weiß Klaus Schubert, Geschäftsführer der Neumarkter KEB: „Man besucht sie ja meist erst, wenn es einen betrifft.“

Doch die KEB setzt auch auf die nachfolgenden Generationen. Besonders Anja Zenger, 1. Vorsitzende der KEB Neumarkt, ist dies wichtig. „Für mich beginnt die Erwachsenenbildung nicht mit der Generation 40 oder 50+.“

Und so ist sie stolz darauf, mit Clemens Fürsich mal einen ganz jungen Referenten gefunden zu haben: Der Mann, etwa um die 19 Jahre alt, hat im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in Nordindien in Kinderheimen der Salesianer Don Boscos gearbeitet – und wird nun, am Mittwoch, 7. September, ab 18 Uhr einen Reisebericht der besonderen Art präsentieren.

Die Macher des Programms sind davon überzeugt, dass der blutjunge Referent durch seine Erfahrungen und seinen Blickwinkel, die Gegebenheiten in Nordindien noch einmal ganz anders, viel direkter, schildern wird, als es ein älterer Mensch könnte.

KEB-Geschäftsführer Klaus Schubert: „Wir versuchen nicht nur die jungen Leute anzusprechen, sondern unsere Veranstaltungen auch mit den jungen Menschen zu gestalten.“

Nacht der offenen Kirchen

Ein besonderes Highlight steht schon bald bevor. In der „Nacht der offenen Kirchen“ am Samstag, 8. Oktober, öffnen von 18 bis 24 Uhr St. Johannes sowie die Hof- und die Christuskirche und zeigen in rund 20 Veranstaltungen (Kabarett, Tanz, Theater und Musik) in der Kirche, wie bunt Kirche sein kann.

Und auch das bunt ist wörtlich zu nehmen. Zwar stecke man noch mitten in den Planungen, so Klaus Schubert, doch wenn es so läuft wie gewünscht, wird es in diesen Nächten in den drei Kirchen eine Illumination geben, „wie es Neumarkt noch nicht gesehen hat".

Das ganze Programm, das auch Koch- und Sportangebote beinhaltet, gibt es in den katholischen Pfarreien, im Landratsamt, der Stadtbibliothek und online unter: www.keb-neumarkt.de

