Auch Neumarkter waren beim Gipfel-Protest

NEUMARKT/HAMBURG - Vergangenes Wochenende hat in Hamburg der G 20-Gipfel stattgefunden. Begleitet wurde er von zahlreichen Protesten. Beim größten Protest am Samstag war auch eine Delegation aus Bayern dabei unter der Leitung des Pyrbaumers Dominic Lenz.

Die paar Neumarkter gingen auf in der Menge der Gipfel-Gegner. 80 000 Menschen nahmen an der Samstags-Demonstration in Hamburg teil, die absolut friedlich verlief. © Foto: Tobias Emmerling

Im Rahmen eines Praktikums in der Landesgeschäftsstelle der Partei "Die Linke" mobilisierte Dominic Lenz, Direktkandidat der Linken des Bundestagswahlkreises Amberg und Neumarkt, Gipfelgegner aus ganz Bayern.

Mit 55 Menschen machte sich die Gruppe dann in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Bus auf den Weg nach Hamburg. "Das Interesse für die Fahrt war erstaunlich groß. Wir sind mit einem bunten Bus von Jungen und Alten zu den Protesten gefahren", sagt Lenz.

