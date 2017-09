Auch ohne Talent: Erster Chor für Schiefsinger in Neumarkt

Initiatorin: "Jeder Mensch kann Töne produzieren" - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Unter der Dusche, im Auto oder beim Putzen: Jeder singt gerne. Doch meistens nur alleine für sich. Ursula Wind von der Neumarkter Musikschule sucht genau solche Menschen für ihren neuen Chor. Singen ohne Talent steht hier auf dem Programm.

Wer gerne singt, kann trotz fehlendem Talent beim Neumarkter "Chor für Menschen, die nicht singen können" mitmischen. © colourbox.de



Wer gerne singt, kann trotz fehlendem Talent beim Neumarkter "Chor für Menschen, die nicht singen können" mitmischen. Foto: colourbox.de



Woher stammte die Idee für diesen sehr ungewöhnlichen Chor?

Ursula Wind: Ich kam zu der Idee, weil mir aufgefallen ist, dass viele Leute nach einem Chor suchen, der zu ihnen passt. Sie haben oft das Gefühl, nicht in herkömmliche Gesangsgruppen zu passen, keine guten Sänger zu sein, oder es ist zu zeitaufwändig für sie. Diese Menschen sollen trotzdem die Möglichkeit haben, in der Gruppe gemeinsam singen zu können. Um dem abzuhelfen, gibt es jetzt diesen Chor.

Warum ist singen so wichtig?

Ursula Wind: Jeder Mensch kann Töne produzieren und singen. Viele haben jedoch in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht oder haben Angst, ausgelacht zu werden. Beim Singen geht es aber in erster Linie nicht darum, jeden Ton perfekt zu treffen, sondern um den Gesang an sich. Das macht Spaß, ist gut für die Psyche und steigert das Selbstwertgefühl.

Was raten sie Leuten, die Hemmungen haben, zu Ihnen in den Chor zu gehen?

Ursula Wind: Einfach mal vorbeikommen und sich trauen. Man hat nichts zu verlieren. In diesem Chor muss sich niemand etwas beweisen und keiner wird ausgelacht oder verurteilt. Hauptsache, man findet Spaß daran, zu singen. Es haben sich schon einige Interessenten angemeldet. Sobald noch mehr dazukommen, findet die erste Chorprobe statt. Weitere Informationen bekommt man beim Sekretariat der Sing- und Musikschule, Tel. (0 91 81) 90 58 88.

I.: fle