Auch SPD und Flitz wollen Strabs-Beiträge aussetzen

NEUMARKT - Nach der CSU fordern nun auch SPD und Flitz die Verwaltung der Stadt Neumarkt auf, die Einhebung von bereits entstandenen, aber noch nicht festgesetzten Straßenausbaubeiträgen, auszusetzen.

Der Ausbau der Eberhard-Faber-Straße (hier wird die Deckschicht aufgebracht) ist seit Anfang an ein Aufreger. Die Anlieger hatten gemeinsam gegen die ihrer Ansicht nach überzogene Maßnahme protestiert. Foto: Stadt Neumarkt



Vor einigen Tagen hatte bereits die Neumarkter CSU gefordert, dass keine Bescheide an die Bürger herausgehen. Betroffen seien die Anlieger von Weinbergerstraße, Mozartstraße, Buchenstraße, Danziger Straße, Eschenstraße, Schießstättenweg, Eberhard-Faber-Straße und Regensburgerstraße.

Dass der Bayerische Landtag nun eine Neuregelung erarbeitet, die die Ungerechtigkeit der Straßenausbaubeiträge beseitigt, mache es erforderlich, in der Übergangszeit keine Gebührenbescheide zu verschicken, heißt es in dem Antrag der SPD-Fraktion. "Es kann ja nicht sein, dass man noch schnell Gebühren eintreibt, die dann durch eine neue Gesetzgebung irrelevant werden", meint die Fraktionsvorsitzende Ursula Plankermann. Die Stadt Neumarkt müsse sich in dieser Frage dringend bürgerfreundlich verhalten. "Wir begrüßen die neue Entwicklung sehr, bestätigt sie doch ausdrücklich, dass der SPD Antrag aus dem Jahr 2016 zur Abschaffung der Straßenausbausatzung richtig war", so Plankermann. "Leider wurde unser Antrag damals vom Stadtrat abgelehnt."

OB und UPW in der Kritik

Die Sozialdemokraten kritisieren die Haltung der UPW und des Oberbürgermeisters in den vergangenen Monaten, was die Straßenausbausatzung von Neumarkt anbelangt. Gemeinsam mit dem bayerischen Innenministerium hatten die Fraktionen von SPD und CSU eine deutliche Reduzierung der Prozentsätze in der Straßenausbausatzung erarbeitet. "Aber die UPW behauptete unverdrossen, diese neue Satzung sei rechtswidrig. Mit dieser Meinung stand die UPW allerdings alleine und im Widerspruch zum Innenminister", meint Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger.

Kurz vor der OB-Wahl stimmte die UPW samt dem OB dem gemeinsamen Antrag von SPD und CSU geschlossen zu. "Aber kaum war die Wahl gewonnen, wehte das Fähnlein wieder in die andere Richtung und der OB weigert sich, den einstimmigen Beschluss des Stadtrats, er die Bürger erheblich entlastet hätte, zu vollziehen", so Heßlinger. " Dieses Verhalten grenzt schon bedenklich an Wählertäuschung und zeigt einmal mehr, wie weit unser OB von seinen Bürgern entfernt ist."

"Grundsätzlich ungerecht"

Auch die beiden Fltz-Stadträte, Dieter Ries und Johann Gloßner, haben eine Antrag gestellt, der im Rat behandelt werden soll. Flitz halte die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen grundsätzlich für ungerecht und habe sich seit langem für deren Verminderung und Abschaffung eingesetzt. "Nun wird im Bayerischen Landtag intensiv über die Abschaffung beraten. So sollen die Straßenausbaubeiträge noch in diesem Halbjahr abgeschafft werden", heißt es in der Begründung.

"Erlass aussetzen"

Bereits seit fast einem Jahr wird bereits über die Abschaffung diskutiert und ist jetzt in der Beschlussphase des Landtags. Die Bürger könnten seit langem damit rechnen, dass sie nicht mehr zu Straßenausbaubeiträgen heran gezogen werden. Es wäre unverständlich und ungerecht, diesen Bürgern der Stadt Neumarkt noch Straßenausbaubeiträge aufzubürden. Ein Erlass sei die einzig richtige Verfahrensweise, so Flitz.

