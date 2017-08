Auf dem Neumarkter Juravolksfest soll der Weltrekord fallen

Michael Sturm will am Sonntag, 20. August, mehr als 25 gefüllte Krüge auf einmal durch die Halle tragen - vor 1 Stunde

An diesem Volksfestsonntag heißt es Daumen drücken: Der in Mühlhausen lebende Schankkellner Michael Sturm (39), der im "richtigen Leben" Logistikleiter bei einer großen Sengenthaler Baufirma ist, will in der Großen Jurahalle endlich den Weltrekord im Maßkrugtragen brechen, der derzeit bei 25 gefüllten Krügen liegt, die über 40 Meter geschleppt werden müssen. Nach zwei gescheiterten Versuchen 2015 und 2016 in Mühlhausen bei der Kirwa ist er dieses Mal besten Mutes, dass es klappt.

Michael Sturm will am Sonntag den Weltrekord brechen. © Günter Distler



Herr Sturm, was treibt einen dazu, einen solchen Weltrekord anzupeilen?

Michael Sturm: Der langjährige Rekordinhaber Oliver Strümpfel ist ein guter Kumpel von mir, deshalb ist dieser Wettkampf auch eine persönliche Sache. Ich habe bei den Versuchen in den letzten Jahren immer 30 Maßkrüge geschleppt, um ein klares Ergebnis zu erzielen.

Woran scheiterten die beiden ersten Versuche?

Sturm: Ein gefüllter Maßkrug wiegt rund 2,3 Kilo, man läuft also mit mehr als 70 Kilo in den Armen über die Distanz. Das erste Mal gab der Boden nach, durch das Schwanken lief Bier zwischen die Gläser, das wie Öl wirkte und die Maßkrüge rutschig machte — sie fielen herunter. Das zweite Mal ging mir vier Meter vor dem Ziel die Kraft aus, weil ich mittags noch normal gekellnert hatte — das lasse ich am Sonntag lieber bleiben.

Wie trainiert man für den Weltrekord?

Sturm: In Mühlhausen habe ich einen Kreisverkehr, wo ich das Tragen und vor allem das Abstellen übe. Die Nachbarn haben sich daran gewöhnt. Mit wie vielen Krügen ich am Sonntag antrete, verrate ich nicht — das soll eine Überraschung werden.

HANS VON DRAMINSKI