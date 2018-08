Auf dem Radl von Altötting nach Neumarkt

"Tour de Süden" führt heuer in die Jurastadt — Sieben Tagesetappen — Los geht's am 19. August

NEUMARKT/DRESDEN - Nahezu 100 Radtouristikfans aus allen Teilen Deutschlands erkunden vom 19. bis zum 25. August sportlich-aktiv die Regionen um Salzach, Inn, Isar, Donau, Naab und Altmühl bei der dritten Auflage der Tour de Süden. Erstmals ist auch Neumarkt dabei: hier endet die Tour heuer. Spontanmeldungen sind noch möglich.

Heuer machen die Radler auf der Tour de Süden erstmals in Neumarkt Station. Foto: Festunion GmbH



Innerhalb von sieben Tagesetappen werden die Radler die Gegenden "erfahren". Dabei wird den Gästen viel geboten, unter anderem Mittagspausen in Burghausen, am Kloster Weltenburg oder im Wallfahrtsort Aufhausen. Jeder Etappenort wird bei einer Stadtführung an den lauen Sommerabenden nachhaltig erkundet.

An sieben Tagen radelt die Gruppe auf ihrer "Tour de Süden" durch schöne Landschaften. Foto: Festunion GmbH



Allmorgendlich erschallt um 9 Uhr der Startschuss – zumeist abgefeuert von Repräsentanten der Gastgeberstädte. Bei der Tour de Süden steht stets das aktive Kennenlernen von Land und Leuten, das gemeinsamen Erleben der Landschaften und Städte im Mittelpunkt. Ein umfangreiches Service- und Leistungspaket mit organisierten Mittagsverpflegungen, tour-begleitendem Radreparatur- und Sanitätsdienst sowie der Gepäcktransport garantiert eine Woche lang unbeschwertes Radfahren.

Geradelt wird in kleinen Radlergruppen, geführt von erfahrenen Tourenguides. Zahlreiche Kultur- und Stärkungspausen sind an Badeseen, Schlössern und Burgen geplant. Wer mitradelt, wählt zwischen drei Unterkunftskategorien (Hotel, Pension, Sporthalle), sagt der Geschäftsführer der veranstaltenden Eventagentur Festunion GmbH, Dieter Krumme, aus Dresden. Interessenten können sich spontan für eine "Schnupperteilnahme" für eine oder mehrere Etappen unter www.tour-de-sueden.de anmelden.

Los geht es am Sonntag, 19. August, um 9 Uhr am Kapellplatz in Altötting, es geht auf einer Rundtour dann auch wieder dorthin zurück. Der Tross radelt dann am zweiten Tag weiter nach Dingolfing, am dritten Tag nach Regensburg, Dort startet die Gruppe am vierten Tag, 22, August, wieder zu einem Rundparcours und fährt am 23. August weiter nach Ingolstadt, von dort aus geht es dann schon weiter am 24. August nach Neumarkt. Auch hier radeln die Teilnehmer dann am 25. August noch einen Rundparcours über Holzheim, Berg, Burgthann, Unterferrieden, Pyrbaum, Allersberg nach Birkach am Rothsee, dort ist Mittagspause. Über Göggelsberg, Ebenried, Freystadt, Kittenhausen und Berngau geht es dann wieder zurück nach Neumarkt, wo die Reisenden dann am 26. August morgens wieder zurück zum Ausgangsort Altötting aufbrechen.

