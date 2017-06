Auf den Spuren der Bio-Landwirtschaft

NEUMARKT - Die Neumarkter Lammsbräu bietet heuer wieder naturkundliche Spaziergänge an, bei denen Experten erklären, wie die Landwirtschaft zum Naturschutz in der Region beitragen kann. Am Samstag, 24. Juni, geht es um die „biologische Vielfalt im Biobetrieb“.

„Die Spaziergänge in idyllischer Landschaft erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos“, heißt es von dem Veranstalter.

Die Rundgänge dauern jeweils zwei bis drei Stunden, anschließend ist ein gemütliches Beisammensein vorgesehen. Dieses Jahr sind insgesamt drei Touren geplant.

Bei der nächsten am Samstag, 24. Juni, handelt es sich um einem Feld-Rrundgang mit der Naturschutzberaterin Katharina Schertler: Sie wird typische Lebensräume sowie Tierund Pflanzenarten vorstellen. Außerdem wird sie am praktischen Beispiel zeigen, wie die biologische Vielfalt vom Biolandbau profitiert. Zudem wird das Konzept der solidarischen Landwirtschaft vorgestellt.

An dem Spaziergang kann sich jeder beteiligen, der sich für Natur, ökologischen Landbau und alternative landwirtschaftliche Konzepte interessiert.

Start ist um 14 Uhr am Biolandhof von Karl Dollinger, Offenbau 24 in Thalmässing an der Grenze zu Freystadt, Telefon (0 91 73) 7 88 97.