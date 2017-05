Auf die Plätze am neuen Sportplatz – fertig – los

Realschüler starten auf der runderneuerten Sportstätte durch — Beregnungsanlage für den Rasen

NEUMARKT - Die Mädchen trainieren Leichtathletik, die Jungs spielen Fußball: Auf dem modernisierten Sportplatz für die beiden Neumarkter Realschulen herrscht reges sportliches Leben. Dank der Steintribünen hat der Platz ein gewisses Stadion-Flair, sagt der Leiter der Knabenrealschule, Hermann Zienecker.

Startklar auf der erneuerten 400-m-Bahn: Liegenschaftsreferent Markus Mederer, Jürgen Schmauß von der KRS, Kämmerer Hans Ried, MRS-Chef Günter Lenyk, Landrat Willibald Gailler und KRS-Leiter Hermann Zienecker (v.l.) . Foto: F.: Magda Kayser



Die Sportstätte war, so Landrat Willibald Gailler, in die Jahre gekommen, daher war einiges zu tun: Die 400-Meter-Laufbahn wurde erneuert, für den Rasenplatz kam eine Beregnungsanlage dazu, der Beachvolleyball-Platz wurde etwas verschoben und die Weitsprunganlage ist ebenfalls erneuert worden. Rund 500 000 Euro sind in die Baumaßnahmen geflossen, etwa 210 000 Euro schoss das Land Bayern zu. Nun sei aber alles "für die nächsten 30 bis 35 Jahre" gerichtet, so der Landrat weiter.

Auch die Steintribünen sind nun wieder ansehnlicher und sicherer: Laut Liegenschaftsreferent Markus Mederer wurden die Trittstufen ausgebessert und das ganze sandgestrahlt – "Betonkosmetik", sagt er. Dieser Teil der Baumaßnahme, im Kreistag sorgte er etwas für Debatten, kam dann sogar günstiger als zuerst kalkuliert.

Nutznießer sind die Mädchen und Knaben, die auf die beiden Realschulen gehen, insgesamt sporteln über 1800 Schüler auf der Anlage. Die beiden Schulleiter, Günter Lenyk von der MRS und Zienecker von der KRS freuen sich über die neuen Möglichkeiten; Zienecker dankte Jürgen Schmauß vom Team der KRS-Schulleitung, der das Projekt betreut hat. Der gab das Lob an den Landkreis weiter, der rechtzeitig gehandelt habe: "So war die Anlage die ganze Zeit nutzbar, es wurde nicht gewartet, bis alles im Einer ist."

Es sei wichtig, neben ordentlichen Schulhäusern auch gute Sportstätten im Freien anzubieten, sagt Gailler. Auf dem Schulsektor passiere im Landkreis gerade einiges: Er nannte den Abriss des alten Willibald-Gkluck-Gymnasiums und dann den Neubau des Sonderpädgogischen Förderzentrums an diesem Ort sowie die Erweiteurng des Ostendorfer Gymnasiums. Der Landkreis unterhalte 13 weiterführende Schulen, die 9750 Schüler besuchen.

"Immer gute und fröhliche Sportstunden", wünschte Landrat Gailler in die Runde, bevor er zum Torschießen mit KRS-Chef Ziencker schritt – Ergebnis: 1:1.

