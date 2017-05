Auf Ottoburg residiert eine Bürgerkönigin

Sandra Schmid gewinnt Pilsacher Bürgerschießen — Bayern Batzis mit zwölf Teams dabei - vor 2 Stunden

PILSACH - Der neue Bürgerkönig der Pilsacher Ottoburgschützen heißt Sandra Schmid. Sie sicherte sich beim alljährlichen Bürgerschießen, bei dem die örtlichen Vereine der Gemeinde Pilsach gegeneinander antreten, den ersten Platz mit einem 224,5-Teiler.

Die Gewinner des Pilsacher Bürgerschießens mit der neuen Bürgerkönigin Sandra Schmid (mit Scheibe links). © F.: Krauß



Damit sicherte sie sich die Bürgerkönigsscheibe, die vom letztjährigen Gewinner Roland Nutz gestiftet worden war. Auf dem weiteren Plätzen folgten Christian Pepperl mit einem 231,9-Teiler und Sandra Lautenbauer mit einem 251,5-Teiler.

In der Mannschaftsverwertung holten die Pilsacher Bayern Batzis 1 den ersten Platz und damit 30 Liter Bier, gefolgt von der Freiwilligen Feuerwehr Pilsach 2 und den Pilsacher Bayern Batzis 11 auf dem dritten Rang. Als beste reine Damenmannschaft wurde der Mondscheinschneckenstammtisch mit einer Flasche Sekt ausgezeichnet, der Trostpreis ging an Sportverein 2. Die Pilsacher Bayern Batzis bekamen wie auch schon in den Vorjahren eine Auszeichnung für die Meistbeteiligung am Bürgerschießen, insgesamt hatten zwölf Mannschaften des Vereins teilgenommen.

Die Bergfestscheibe bei einer Teilvorgabe von 965 holte sich Andreas Gast knapp vor Andreas Ibler und Melissa Fritsch. Zum zweiten Mal gab es auch einen Wettbewerb im Kleinkaliber-Gewehrschießen auf 25 Meter Entfernung. Diese gewann Jakob Kaiser mit 70 von 70 Ringen, gefolgt von Josef Möges, Fabian Fersch und Tobias Kaiser, jeweils punktgleich mit 67 Ringen.

Insgesamt gab es in diesem Jahr in 37 Mannschaften 115 Teilnehmer am Bürgerschießen, fünf mehr als im Vorjahr. Besonders bedankte sich Reinhold Wenisch, Sportleiter Luftgewehr, bei Roland Nutz von den Bayern Batzis, welcher immer sehr viel Zeit investiere, um die zahlreichen Teilnehmer am Schießen zu betreuen.

Zum ersten Mal wurde auch ein Gaudischießen für die Jugend abgehalten mit insgesamt zwölf Teilnehmern. Mit dem Lasergewehr erreichte dabei Julian Bruckschlögl mit 18 Punkten die höchste Punktzahl, gefolgt von Tom Krausser mit 16 Punkten und Leon Schneider und Dominik Bruckschlögl mit jeweils 13 Punkten. Übergeben wurden die Preise wie immer im Rahmen des traditionellen Bergfestes im Schützenheim in Pilsach.

