Auf Stefan Zeltner folgt Kathrin Blomenhofer

Feuerwehr Pyrbaum unter neuer Führung — Bei 48 Einsätzen waren die Floriansjünger 2016 gefragt - vor 1 Stunde

PYRBAUM - Zur Jahresversammlung der FFW Pyrbaum hat Vorsitzender Stefan Zeltner auf das Vereinsjahr zurückgeblickt – zum letzten Mal, denn er legte sein Amt nieder. Kathrin Blomenhofer übernimmt.

Kathrin Blomenhofer übernimmt die Führung der FFW Pyrbaum von Stefan Zeltner (rechts). © Gina Friede



Vorher hatte er die Anwesenden begrüßt, darunter Bürgermeister Guido Belzl, Kreisbrandmeister Daniel Kaldonek und Kreisbrandinspektor Anton Bögl. Belzl bedankte sich bei Zeltner für die erstklassige Arbeit als langjähriger Vorsitzender und dankte allen aktiven und unterstützenden Mitgliedern für das große Engagement das ganze Jahr über und die gute Zusammenarbeit bei allen anfallenden Einsätzen.

In seinem Rückblick erinnerte Zeltner an das 20. feuerwehrinterne Schafkopfrennen, an das große Grillfest im April und den Florianstag in Freystadt, an den Kirchweihauftakt im Mai und weiteres mehr bis hin zum Skiausflug des Vereins jüngst im Januar.

All diese Veranstaltungen der 232 Mitglieder könnten nur funktionieren, wenn alle zusammenhelfen, so Zeltner. Dabei galt sein besonderer Dank Gunda und Hans Böhm.

Anschließend berichtete der erste Kommandant Heinz Müller, dass sowohl die Übungen als auch die Ausbildungen, etwa die diesjährige MTA- Ausbildung (Medizinisch-Technische-Ausbildung) und der in diesem Jahr neu hinzugekommene Feuerwehrführerschein (Fahrzeugkunde und Handling plus Fahrtraining) immer gut besucht waren.

Außerdem stand in diesem Jahr wieder ein Besuch der dritten Klassen der Grundschule Pyrbaum mit Feuerwehrhausführung an.

Insgesamt waren es 48 Einsätze im abgelaufenen Jahr, davon waren elf Brandfälle, 23 technische Hilfeleistungen und drei Sicherheitswachen. Außerdem gab es elf sonstige Tätigkeiten – hier werden auch Fehlalarmierungen verbucht.

Für alle diese Aufgaben zahlen sich die vielen Übungen der 57 aktiven Mitglieder und der sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus, denn dabei ist es wichtig, dass jedes Mitglied aus dem Team jederzeit genau weiß, wo was zu tun ist und seine Kameraden bestmöglich unterstützen kann.

Zeltner tritt als erster Vorsitzender zurück und dankte besonders seinem Stellvertreter Hans Böhm für seine tatkräftige Unterstützung. Vor 27 Jahren wurde Stefan Zeltner mit 22 Jahren zum Vorstand der Feuerwehr gewählt. Besonders bleibt ihm dabei das Fest zum 125-jährigen Jubiläum der Feuerwehr in Erinnerung.

Für dieses Amt wurde auf dieser Jahresversammlung eine neue Besetzung gesucht. Einstimmig wurde an diesem Abend die 24-jährige Kathrin Blomenhofer gewählt, die seit elf Jahren als eine von vier Frauen Mitglied in der Pyrbaumer Feuerwehr ist.

Kathrin Blomenhofer übernahm daraufhin gleich die Vorschau für 2017. Einige der bereits feststehenden Termine sind: Das vereinsinterne Schafkopfrennen, der Florianstag in Parsberg, das Grillfest am 12. Mai, 125-jähriges Vereinsfest der Feuerwehr Velburg, Fronleichnam, 125 Jahre Feuerwehr Seligenporten, Wurzhufkerwa und Volkstrauertag. Mit einer gemütlichen Runde ließen die Fueerwehrler ihre Versammlung ausklingen.

GINA FRIEDE