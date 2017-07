Auf zu neuen Ufern: Gluck-Abiturienten setzen die Segel

135 WGG-Absolventen erhielten in der Sporthalle ihre Reifezeugnisse - vor 12 Minuten

NEUMARKT - Großer Tag für 135 Absolventinnen und Absolventen des Willibald-Gluck-Gymnasiums sowie eine externe Teilnehmerin an den Prüfungen: Sie erhielten aus der Hand von Oberstudiendirektor Bernhard Schiffer ihre Reifezeugnisse. Dem Festakt in der Sporthalle ging ein ökumenischer Gottesdienst in der Hofkirche voraus.

Am Willibald-Gluck-Gymnasium wurden 135 Absolventen feierlich verabschiedet. Foto: Andre De Geare



Die Abiturbesten wurden besonders in den Mittelpunkt gestellt und geehrt. Eva Herrmann und Tamara Lang kamen auf einen glatten Einserschnitt.Beide bekamen daher von Landratsstellvertreter Helmut Himmler und Stadträtin Helga Hoerskens die Sachpreise des Landkreises und der Stadt Neumarkt. Mit 1,2 lagen Tobias Beck, Nina Federsel und Linus Müller nur knapp dahinter.

Laurenz Ehrmann, Lukas Helgerth, Marco Kienlein und Mariesa Walz erzielten jeweils 1,3. Ein Zehntel dahinter lagen Alexandra Bogner, Florian Simon und Christoph Woroneck. Elena Borchert und Daniel Grenda durften sich über einen 1,5er Notendurchschnitt freuen.

„Matrosen“ begrüßt

Oberstufenkoordinator Gerd Hilbert schlüpfte bei der Moderation gemäß dem Motto „Abi heute – Captain Morgan“ in den Captain-Style und begrüßte seine „Matrosen“, die nun selbst die Segel setzen müssen. Die raue Matrosenkluft vertauschten sie bei der Feier mit feiner Garderobe.

In einer leidenschaftlichen und flammenden Ansprache kritisierte Schulleiter Bernhard Schiffer den US-Präsidenten Donald Trump, ohne ihn beim Namen zu nennen, der seine Politik in Twitter-Botschaften mit lediglich 140 Zeichen gießt. „Leider sind in Europa auch die Vertreter und Erzeuger vereinfachender Botschaften, mit denen ebensolche vereinfachende Emotionen hervorgerufen werden sollen, auf anscheinend unaufhaltsamen Vormarsch“, beschrieb Schiffer seine Ängste. Die Stimmen derer, die für Abgrenzung und Ausgrenzung plädieren und die Errungenschaften des modernen Europas in Gefahr bringen, nähmen zu.

Menschlichkeit und Toleranz

Schiffer appellierte deshalb an die Abiturienten, sich den Hassbotschaften nicht anzuschließen, keine blinden Follower zu werden und auf die Werte Glück, Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit, Toleranz, Güte und Nächstenliebe zu setzen.

Voraussetzung dafür sei es, verlässliche Informationsquellen zu nutzen. „Mit Dutzenden von Ausrufezeichen aufgeplusterte Mitteilungen in Netzwerken sind in keinem Fall dazu geeignet“, ist sich Schiffer sicher. Auf keinen Fall sollten sich die Absolventen vom Tonfall eines realen oder virtuellen Gegenübers zu noch mehr Emotionalität hinreißen lassen.

Schiffer sieht in der jungen Generation auch eine Hoffnung, gerade weil sie mit Mehrheit gegen den Brexit gestimmt habe und für ein freiheitliches Europa auf die Straße gehe. „Führt euch stets vor Augen, wie das Leben aussehen könnte, wenn ihr die Welt jenen überlasst, die oft unter fadenscheinigen Vorwänden eine Rolle rückwärts propagieren“, empfahl der Schulleiter.

Florian Simon, der für die Abiturienten sprach, ließ auf humorvolle Weise die acht Jahre am Gymnasium mit prägenden Ereignissen Revue passieren. „Aufgrund unserer Bildung haben wir auch eine besondere Verantwortung“, legte der Absolvent seinen Mitschülern ans Herz.

Beschwingte Note

Der Feier gaben die Big Band und das Orchester sowie der Chor der Schule eine beschwingte Note. Die Leitung hatten die Studienräte Katherina Zucker und Peter Bruckschlögl. Nach der Zeugnisverleihung stießen Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam auf eine schöne und erfolgreiche Schulzeit an.

Franz Xaver Meyer