Auf zum ersten Familiennachmittag mit Rinaldo am Volksfest

NEUMARKT - Am heutigen Montag, 13. August, findet der erste der beiden Familiennachmittage am diesjährigen Jura-Volksfest statt.

Rinaldo präsentiert in der Jurahalle seine Comedy- und Seifenblasen-Show. Foto: nn/F.: Rinaldo



Um 14 Uhr beginnt in der Kleinen Jurahalle das Programm mit der Begrüßung durch Oberbürgermeister Thomas Thumann. Danach präsentiert Rinaldo seine Seifenblasen- und Comedy-Show. Unterstützt wird die Veranstaltung von den Neumarkter Nachrichten.

An dem Nachmittag gibt es in den Fahr- und Schaugeschäften bis 19 Uhr halbe Fahrpreise. Auch an den Essensständen warten besondere Angebote auf Kinder und Jugendlichen.

