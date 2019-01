Aufzug am Bahnhof Neumarkt bald wieder in Betrieb

Defektes Teil sei Sonderanfertigung - Bahn um schnellen Austausch bemüht - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Bereits seit 2. Januar haben Personen mit Mobilitätseinschränkung und Eltern mit Kinderwagen am Neumarkter Bahnhof ein Problem. Der Aufzug an Gleis 1 ist seitdem defekt. Es bleibt nur die Treppe, um zu den anderen Gleisen, etwa zur S-Bahn nach Nürnberg, zu kommen. Auf Nachfrage der "Neumarkter Nachrichten" bei der Deutschen Bahn in München erklärt Pressesprecher Anton Knapp:

Das nötige Ersatzteil, eine Bremsvorrichtung, sei eine Sonderanfertigung, die sofort beim Hersteller bestellt worden sei und noch diese Woche geliefert und eingebaut werden soll.

„Der Aufzug wird voraussichtlich Anfang nächster Woche wieder funktionieren“, verspricht Knapp, der um Verständnis für die Störungsdauer bittet.