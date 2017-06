Aus Angst vor Ärger: 14-Jährige musste sterben

Dietfurter Clique hatte Ecstasy getrunken – Zweite Verurteilung: 21-Jähriger wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft - vor 31 Minuten

NEUMARKT/DIETFURT - Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis ist vom Amtsgericht Neumarkt wegen unterlassener Hilfeleistung zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden: Er hatte vergangenes Jahr keine Hilfe geholt, als eine 14-Jährige in Dietfurt an einer Überdosis Liquid Ecstasy starb.

Ecstasy spielte bei einer Party in Dietfurt eine verhängnisvolle Rolle. Foto: dpa



Es geschah im Mai 2016, beim Treff einer Gruppe Jugendlicher in der Siebentälerstadt. Ein damals 16-Jähriger hatte seinen Freunden eine Runde Liquid Ecstasy ausgegeben, es waren fünf bis sechs Becher der Flüssigdroge, gestreckt mit Maracuja-Saft. Mit schlimmen Folgen: Der Zustand eines Mädchens verschlechterte sich nach dem Schluck aus dem Becher zusehends. Als schließlich am Morgen gegen 4 Uhr ein Notarzt gerufen wurde, konnte der 14-Jährigen nicht mehr geholfen werden (wir berichteten mehrmals ausführlich).

Sie habe sich mehrmals übergeben und war nach einiger Zeit nicht mehr ansprechbar, auch der Puls sei schwächer geworden, sagte der Angeklagte jetzt vor Gericht. Deshalb habe er versucht, dem Mädchen, so gut es geht, zu helfen, er sei aber ebenfalls durch eine geringere Menge der Droge benebelt gewesen. Die "Erfahreneren" in der Clique meinten, der Zustand des Mädchens sei "normal" und würde sich bald wieder bessern. Der Angeklagte selbst hatte bis an diesem Abend noch keine Erfahrung mit Drogen gehabt und lehne diese strikt ab.

Der "Gruppenzwang"

Um nicht aufzufliegen, wollte der Großteil der Gruppe zunächst keinen Arzt verständigen. Der Angeklagte, obwohl der Älteste in der Gruppe, hatte nicht genug Mumm, um sich dagegen durchzusetzen, wie sich während des Prozesses herausstellte, und habe deshalb still gehalten.

Er sei ein ruhiger, introvertierter Mensch, der in der Schule öfter Opfer von Mobbing wurde. Außerdem habe er ein Reife-Defizit, bescheinigte ihm die Jugendgerichtshilfe. Er lebe noch bei seiner Mutter, die auch sonst eine große Bedeutung in seinem Leben habe. Er mache sich seit dem Vorfall große Schuldvorwürfe und habe von Anfang an seine Fehler eingestanden.

Die Staatsanwaltschaft stimmte in all diesen Punkten zu, merkte jedoch an, dass das junge Mädchen "jämmerlich verreckte" und der Angeklagte sowie auch alle anderen mehrere Stunden Zeit gehabt hätten, Hilfe zu holen. Es habe sich nicht um einen einzelnen Fehler gehandelt.

Der Beschuldigte dürfe aber nicht schärfer als die anderen Beteiligten, die bereits vor Gericht standen, belangt werden. Da sie unter 18 Jahre alt waren, erfolgten diese Belehrungstermine nicht öffentlich, so, wie seinerzeit auch das Verfahren gegen den 16-jährigen Haupttäter.

Die Staatsanwaltschaft forderte als Strafe 100 Stunden gemeinnützige Arbeit. Der Verteidiger führte für seinen Mandanten ins Feld, dass dieser weder vorbestraft noch bislang negativ aufgefallen sei. Außerdem distanziere er sich von seinen früheren Bekannten. Er habe "den größten Fehler seines Lebens" begangen. Vor diesem Hintergrund seien 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit angemessen.

Richter Danny Schaller entschied, dass auf Grund des vorhandenen Reife-Defizits noch Jugendstrafrecht angewendet werden kann und verurteilte den 21-Jährigen zu 80 Arbeitsstunden. Der Richter betonte, dass es für einen solch schrecklichen Vorfall keine gerechte Strafe gebe; beim Jugendstrafrecht stehe zudem der Erziehungsauftrag im Vordergrund.

Der Angeklagte habe ein ehrliches Geständnis abgelegt und er habe die Hoffnung, dass dieser bei einem derartigen Vorfall heute anders agieren würde. Er müsse in Zukunft entschlossener handeln, wenn er sehe, dass es anderen zunehmend schlechter gehe.

Eine Anklage wegen sexueller Belästigung war bereits im Vorfeld fallen gelassen worden. Angeblich soll der Angeklagte das berauschte Opfer im Intimbereich berührt haben. Es war aber nicht zu klären, ob der Beschuldigte sie wirklich im Intimbereich oder nur am Oberschenkel berührt habe. Der Angeklagte hatte dies abgestritten; er habe das Mädchen nur wachrütteln und bei Bewusstsein halten wollen. Die Aussagen zweier Zeugen dazu waren widersprüchlich.

Haft für Haupttäter

Der 16-Jährige, der den Jugendlichen das Liquid Ecstasy gegeben hatte, war bereits im März vom Landgericht in Nürnberg wegen Totschlags durch Unterlassen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

