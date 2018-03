Aus Eifersucht: 17-Jähriger geht auf 15-Jährigen los

Bislang unbekannter Zeuge griff helfend ein - Jugendlicher leicht verletzt - vor 1 Stunde

AMBERG - Frühlingsgefühle der etwas anderen Art hat ein 17-Jähriger in Amberg ausgelebt: Er verprügelte einen 15-Jährigen, weil der erfolgreich mit seiner 14-jährigen Ex-Freundin geturtelt hatte.

Der 17-jährige Schüler könne vermutlich nicht akzeptieren, dass seine 14-jährige Ex-Freundin einen neuen "Lover" hat: Anders kann sich die Amberger Polizei sein Verhalten nicht erklären.

Der Schüler, er stammt aus dem Landkreis, war am frühen Abend am Kaiser-Ludwig-Ring in Amberg auf den neuen Freund seiner Ex losgegangen und hatte dem 15-jährigen aus dem Stadtgebiet anfangs mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als er auf dem Boden lag, musste er noch mehrere Tritte gegen den Kopf und Oberkörper einstecken.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hielt an und griff helfend ein, so dass dem 15-Jährigen die Flucht gelang. Der Täter verfolgte ihn jedoch und drohte ihm weitere Schläge mit einem Schlagstock an; zu Straftaten kam es hierbei jedoch nicht mehr.

Den 17-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Der 15-jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer wird gebeten, sich mit der PI Amberg in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn