Aus für Schutzengel-Basar: Es fehlte an Helfern

NEUMARKT - Im Oktober 2003 wurde in Neumarkt der Kleider- und Spielzeugmarkt von "Schutzengel gesucht" zum ersten Mal durchgeführt. Seitdem hat Birgit Ehrnsperger, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, 31 Basare organisiert, 14 in der kleinen und 17 in der großen Halle. Nun wurde schweren Herzens ein Schlussstrich gezogen, die Veranstaltung wird nicht mehr fortgeführt. Wir sprachen mit ihr über die Hintergründe.

Wenn die Schutzengel zu ihrem Basar riefen, war die große Jurahalle immer proppenvoll. © Fritz Etzold



Frau Ehrnsperger, was ist der Grund für das Aus?

Birgit Ehrnsperger: Da kam einfach vieles zusammen. Es steckt über die ganze Organisation hinaus einfach jede Menge Arbeit dahinter, die immer schwerer zu stemmen ist. Allein der Auf- und Abbau der 160 Tische in der Kleinen beziehungsweise 200 Tische in der Großen Jurahalle. Da waren früher über zehn Mannsbilder oder starke Frauen dabei, beim letzten Markt waren wir nur noch fünf. Sicher gibt es immer noch viele hilfsbereite Menschen, die sich engagieren, aber nicht alle haben dann zu den Terminen auch Zeit. Und wir sind ja alle auch nicht jünger geworden. Es war immer ein Zittern bis zur letzten Minute, ob wir auch genügend Helfer haben, eine große Belastung.

Die Entscheidung ist Ihnen sicher nicht leicht gefallen?

Ehrnsperger: Natürlich nicht, wir konnten ja viel bewirken. Bei jedem Markt kamen so um die 3000 Euro zusammen, viel Geld, mit dem wir unser Kinderheim Center Duga in Bosnien-Herzegowina unterstützen konnten.

Birgit Ehrnsperger von „Schutzengel gesucht“. © Foto: M. Müller



Machen Sie denn als stellvertretende Vorsitzende von "Schutzengel gesucht" weiter?

Ehrnsperger: Selbstverständlich. Seit ich vor 22 Jahren das erste Mal in Bosnien war steht für mich fest, dass ich, so lange es geht, alles tun werde, um dort zu helfen.

