Aus Schacht am Neumarkter Rathaus purzelt Kunst statt Kippen

Ehemaliger Zigarettenautomat bietet Kreatives für fünf Euro — Projekt von Ostendorfer und MS West - vor 10 Minuten

NEUMARKT - In Nürnberg reden sie nur noch von "auf AEG", als wären die Arbeiter des einstigen Elektrowaren-Herstellers dort wie Hauer in ein Waschmaschinen-Bergwerk eingefahren. In Neumarkt kann man ab sofort von "auf Rathaus" reden, denn dort ist am Wochenende bei der Vernissage "Kunst ohne Filter" eingeweiht worden. Ein Zigarettenautomat, der statt Glimmstengeln Kunst anbietet. Achtung, aufgepasst: In den einstigen Zigaretten-Schächten. Das klingt noch viel mehr nach Bergwerk.

Welche Marke? Die ersten Kunst-Konsumenten schauen sich die sicher lungenfreundlichen Kunstwerke an, die in einem früheren Zigarettenautomaten feilgeboten werden. Edgar Pfrogner © Foto:



Welche Marke? Die ersten Kunst-Konsumenten schauen sich die sicher lungenfreundlichen Kunstwerke an, die in einem früheren Zigarettenautomaten feilgeboten werden. Edgar Pfrogner Foto: Foto:



Der Auftrieb war groß: Eine große Menschenmenge hatte sich vor dem Rathaus versammelt vor einem blauen Kasten mit orangefarbener Aufschrift, der direkt an der Wand der Tourismus-Info hängt. In seinem früheren Leben war es ein Zigarettenautomat, heute ist es ein Kunstautomat. Nicht der erste in der Republik, auch in Nürnberg gibt es einen, aber der erste in Neumarkt.

Dem Vorsitzenden des Tourismus-Verbandes Neumarkt, Werner Thumann, oblag es, die Vernissage zu eröffnen. Das hatte mehrere Gründe, unter anderem den, dass er an der Idee, diese Einrichtung zu schaffen, maßgeblich beteiligt war. Und weil der Automat in seiner Familie schließlich für seinen finalen Auftritt als "Kunst-Automat" hergerichtet wurde. Von der Mechanik bis zur Optik, überall finden sich Thumannsche Spuren, ob die des Vaters oder die der Söhne. Von Mutter Nicola ganz zu schweigen: Sie bestückte einen der Schächte mit Kunstwerken.

Denn die Kunsterzieherinnen Nicola Thumann und Melanie Köhler sind die beiden treibenden Kräfte hinter der Geschichte, die nun ihren ersten Höhepunkt fand. "Sie werden sich fragen, wie Sie zahlen können", sagte Werner Thumann bei der Vernissage. Weder mit Scheinen noch mit Karte, der Automat liebt Bares in Münzenform, Zwei- oder Ein-Euro-Stücke oder 50-Cent-Münzen sind gefragt. Zehn Schächte gibt es, für jeden zeichnet ein anderer Künstler oder eine andere Gruppe verantwortlich.

In der Altstadt tut sich was

Der Kunst-Automat, sagte Werner Thumann, stelle Kunst in den Mittelpunkt der Stadt, sei auch ein Zeichen dafür, was sich tue in der Neumarkter Altstadt. Da habe sich in den vergangenen Jahren vieles getan, man dürfe nicht immer nur die Sicht vertreten, hier tue sich nichts. Der Tourismus-Verband habe es sich auf seine Fahnen geschrieben, bei der Entwicklung der Altstadt mitzuwirken, hier tätig zu werden, die Diskussion zu begleiten. Es gebe eben nicht nur Leerstände, es seien auch welche gefüllt worden, sagte er mit Blick auf das Café Palma in der Grünbaumwirtsgasse, das für die Vernissage eigens eine Bar aufgebaut hatte.

Neben den beiden Kunsterzieherinnen Nicola Thumann und Melanie Köhler waren auch Schüler des Kunst-Additums des Ostendorfer Gymnasiums und einer Übergangsklasse der Mittelschule West an der Aktion beteiligt. Alle haben Werke beigesteuert, von kleinen Tonköpfen auf Holz bis zu Dia-Aufnahmen Neumarkts. So groß, wie der Andrang war, bleibt abzuwarten, wie schnell der Automat ausverkauft ist. Dann folgt unweigerlich die nächste Vernissage. Leben in die Altstadt bringen – das Ziel lässt sich so schnell verwirklichen. Und dann gibt’s wahrscheinlich auch schon einen Stollen – nein, nicht einen Kunst-Stollen unter dem Rathaus, sondern in den Bäckereien und Cafés am Markt. Weihnachten wird’s.

WOLFGANG FELLNER