Ausbau der B299 bis Berching im Fokus

Norbert Biller, neuer Bereichsleiter für den Straßenbau im Landkreis Neumarkt, auf Antrittsbesuch - vor 17 Minuten

NEUMARKT - Der neue Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Regensburg, Leitender Baudirektor Norbert Biller, hat dem Neumarkter Landrat Willibald Gailler seinen Antrittsbesuch abgestattet.

Der neue Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Regensburg, Leitender Baudirektor Norbert Biller (re.), stattete Landrat Willibald Gailler (Mitte) seinen Antrittsbesuch ab. © Foto: R. Hadwiger



Zusammen mit dem für den Landkreis zuständigen Abteilungsleiter, Baudirektor Josef Gilch, und dem Abteilungsleiter Kreisentwicklung am Landratsamt, Michael Gottschalk, sowie dem stellvertretenden Tiefbauamtsleiter Johann Schmauser besprachen sie die in den nächsten Jahren anstehenden Straßenbaumaßnahmen.

Besonderes Gewicht kommt dabei einem verkehrsgerechten Ausbau der B 299 zwischen Neumarkt und Berching zu. "Das ist neben den Autobahnen die wichtigste Verkehrsachse für unseren Landkreis. Besonders wichtig ist uns der Bau der Ortsumgehung Mühlhausen, die schon sehr weit fortgeschritten ist", sagte Gailler.

"Aber auch die Umgehung von Neumarkt (Äußerer Ring) wollen wir in den nächsten Jahren optimieren und weitere dreistreifige Ausbaubereiche auf der gesamten Strecke realisieren", lautet der ehrgeizige Fahrplan der Gesprächsteilnehmer. Daneben soll auch das Staatsstraßennetz weiter verbessert und durch die Anlage weiterer Radwege die Verkehrssicherheit erhöht werden. Gailler dankte dem Staatlichen Bauamt für die enormen Investitionen in den letzten 15 Jahren. "Unser Straßennetz befindet sich dadurch in einem guten Zustand, den wir weiter optimieren wollen."

