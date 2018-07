Ausgewählte Bücher für Ferien warten in Bibliothek in Neumarkt

NEUMARKT - Die Ferien stehen vor der Tür, der Urlaub ist gebucht, das Thermometer war auf über 30 Grad geklettert und in den Räumen der Stadtbibliothek warteten mehr als zwei Dutzend überwiegend weibliche Gäste auf die Vorstellung interessanter und unterhaltsamer Ferienliteratur.

Bei der Buchvorstellung in der Neumarkter Stadtbibliothek stand diesmal interessante und unterhaltsame Ferienlektüre im Mittelpunkt. © Foto: Helmut Sturm



Es war eine vollkommen entspannte Atmosphäre, perfekt zum Entschleunigen oder einfach nur zum Genießen, als Franziska Meyer und Sophia Heißbauer im Licht der untergehenden Abendsonne ihre Gäste in der "Schmökerecke der Stadtbibliothek" begrüßten.

"Es freut uns, dass nicht alle Neumarkter im Biergarten sitzen oder im Freibad liegen", sagten sie. Zusammen mit dem Team der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Rupprecht stellten die langjährige Bibliotheks-Leiterin Gertrud Pauly und der ehemalige Rektor der Mittelschule West, Josef Frankerl, insgesamt zwölf ausgesuchte Werke spannender und unterhaltsamer Ferienliteratur vor.

Mit dem Buch "Dem Meer so nah" von Fiona Blum eröffnete Franziska Meyer den Reigen in die Welt der Fantasie und in die Geheimnisse fremder Schicksale: Darin geht es um Lucy S. Harper. Sie ist Lehrerin für Mathematik in Manchester.

Sie lebt allein, liebt die Welt der Zahlen und verabscheut Überraschungen. Wie den Anruf einer ihr unbekannten Maureen, die ihr mitteilt, dass ihr Vater im Sterben liegt und sie noch einmal sehen möchte.

Josef Frankerl stellte den Neumarktern den Roman von Phaedra Patrick, "Wie Arthur Pepper sich vor seiner Nachbarin versteckte und am Ende doch sein Herz fand", vor: Der 69-jährige Pepper, seit einem Jahr Witwer, führt ein geregeltes Leben ohne große Überraschungen. Dann findet er ein Armband seiner verstorbenen Frau, das er zuvor noch nie gesehen hatte.

Um sich auf die Spuren dieses Schmuckstückes zu machen, muss er aus seiner gewohnten Routine ausbrechen. Auf dieser abenteuerlichen Reise kommt er nicht nur seiner Frau näher, sondern auch sich selbst.

Die "Vortragenden" lasen nicht nur einige ausgesuchte Passagen aus den neuen Werken der Autoren vor, bisweilen schlüpften sie – zur Freude ihres Publikums – förmlich in die Figuren ihrer Geschichten. Während der Pausen gab es ausreichend Gelegenheit, noch in weitere Bücher hineinzuschauen, mit den Buchhändlerinnen zu fachsimpeln oder einfach nur die Geschichten bei einem Glas Wein weiter zu träumen.

