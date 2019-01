Aussendung der Sternsinger auch in Sengenthal

Pfarrer Manfred Obermayer bat um freundliche Aufnahme der Kinder — Schwerpunktland ist heuer Peru - vor 1 Stunde

SENGENTHAL - Pfarrer Manfred Obermayer sandte nach dem Neujahrsgottesdienst in St. Elisabeth die Sternsinger-Gruppen aus und wünschte ihnen viele offene Türen.

Pfarrer Manfred Obermayer sandte die Sternsinger-Gruppe aus Sengenthal nach dem Neujahrsgottesdienst feierlich aus. © Foto: mi



"Bringt vor allem die Freude in die Häuser", sagte Obermayer. Seit mittlerweile 61 Jahren gebe es diese weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Er bat die Gottesdienstbesucher, die Sternsinger mit Freude aufzunehmen. Schwerpunktregion ist neben der Partnerdiözese Poona in Indien das Land Peru.

Die Sternsinger sind bis Samstag, 5. Januar, in allen Ortsteilen und Mühlen der gesamten Pfarrei unterwegs. Dabei schreiben die Sternsinger den Segensspruch "Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus" an die Türen. Vor der Aussendung bedankte sich Pfarrer Obermayer bei allen Ministranten und freiwilligen Begleitern, die an der Aktion teilnehmen und ihre Ferienzeit dafür opfern.

mi