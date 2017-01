Ausstellung am Frühlingsfest: Sportler bitte melden

Vereine und Institutionen können sich noch bis Freitag, 27. Januar, bewerben - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Erstmals findet beim Frühlingsfest 2017 die Sportausstellung „Fit in Neumarkt“ statt, die am 6./ 7. Mai in der Kleinen Jurahalle einen Überblick über die Sportangebote in der Stadt und im Landkreis bieten soll. Noch bis Freitag, 27. Januar, können sich Aussteller und Mitwirkende bei der Satdt bewerben.

Das schlechte Wetter hat die Neumarkter und ihre Gäste nicht aufgehalten, ordentlich auf dem Frühlingsfest zu feiern. Foto: Hubert Bösl



Teilnehmen können Vereine, Institutionen, Behörden oder Firmen, die sich dort mit ihrem Angebot präsentieren wollen. Die Art ihrer Teilnahme ist dabei freigestellt. Es kann sich dabei genauso um einen Informationsstand wie um Mitmachaktionen, einen Verkaufsstand oder Sportaufführungen handeln.

Die Teilnahme und der Standplatz sind für die interessierten Vereine, Institutionen, Behörden und Firmen kostenfrei. Sie können sich allerdings als Sponsor mit ihrem Logo auf den Drucksachen der Stadt und an der Werbekampagne beteiligen.

Weitere Informationen unter Tel. (0 91 81) 25 520 58 oder veronica.glaser@neumarkt.de Das Formular findet sich auch auf der Internetseite der Stadt www.neumarkt.de/formulare

