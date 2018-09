Ausweichmanöver: Fiat kracht in Oberpfälzer Tankstelle

Zwei Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt - Totalschaden am Fiat - vor 1 Stunde

GRASSLFING - Die Polizei im oberpfälzischen Graßlfing hatte es am Donnerstag mit einem kuriosen Verkehrsunfall zu tun. Eine Fiat-Fahrerin hatte versucht, einem anderen Wagen auszuweichen, doch dabei endete ihr eigenes Auto im Laden einer Tankstelle.

Im Landkreis Regensburg krachte das Auto einer Frau in einen Tankstellen-Shop. Die Fahrerin erlitt bei dem Ausweichmanöver jedoch nur leichte Verletzungen. © News5/ Auer



Laut Angaben der Polizei Neutraubling hat sich der Vorfall kurz vor 11 Uhr auf der B16 in Graßlfing (Landkreis Regensburg) ereignet. Die Fahrerin eines Fiat bemerkte ein Auto, das vor ihr nach links abbiegen wollte, zu spät und versuchte diesem auszuweichen. Dabei touchierte ihr Wagen jedoch zuerst das Auto der anderen Fahrerin und schleuderte dann von der Bundesstraße direkt auf das Gelände einer Tankstelle. Die Irrfahrt endete schließlich in dem Tankstellen-Shop.

"Die Tankstelle wird allerdings gerade renoviert, es waren also keine Menschen im Laden", erklärte ein Sprecher der Polizei Neutraubling am, Donnerstag. Die Fahrerin des Fiat sowie die Frau, die den anderen Wagen lenkte, zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Fiat entstand Totalschaden, auch das andere Auto und der Laden wurden stark in Mitleidenschaft gezogen.

