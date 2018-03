Auszeichnung für Josef Baier von der FF Mühlen

NEUMARKT - Josef Baier aus Ischhofen wurde bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlen im Feuerwehrhaus in Ischhofen gleich doppelt geehrt: Zum einen wurde er mit dem Feuerwehrehrenzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet, zum anderen für seine langjährige Tätigkeit als Jugendwart.

Josef Baier (Mitte) wurde bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlen für 40-jährige Mitgliedschaft und seine langjährige Tätigkeit als Jugendwart geehrt. © Foto: Maria Krauß



Seit 2007 hat er dieses Amt inne und hatte damit einen "wesentlichen Anteil" am guten Stand des Feuerwehrnachwuchses in Mühlen. In dieser Zeit hat Baier mehr als 20 Jugendliche für die Feuerwehr angeworben und betreut. Dadurch konnte er eine "sehr aktive Truppe" auf die Beine stellen, die landkreisweit die Feuerwehr fleißig und gut präsentiert. Für diese Verdienste wurde er mit dem Landkreisehrenzeichen in Silber geehrt.

Auch der erste Vorsitzende, Willibald Gimpl, war voll des Lobes und bezeichnete Josef Baier als "gute Seele" der Feuerwehr, welcher die Auszeichnung absolut verdient habe. Baier ist deutlich anzumerken, dass die Tätigkeit als Jugendwart eine Herzensangelegenheit ist; allerdings kündigte er an, dass dies sein letztes Jahr als Jugendwart sein wird und er im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehe.

Die beiden Kommandanten Martin Schaller und David Mederer blickten zurück auf das vergangene Jahr. Die Mannschaft wurde leider um rund zehn aktive Mitglieder reduziert, da es Abgänge aufgrund von regionaler Zuständigkeit gab. Wer nicht mehr im Gebiet der Stadt Neumarkt wohnt, wird künftig zu anderen Wehren gerechnet. Deswegen verfügt die Freiwillige Feuerwehr Mühlen aktuell über acht weibliche, 37 männliche und jugendliche aktive Mitglieder.

An Einsätzen verzeichneten die Floriansjünger 2017 zwei Verkehrsunfälle, zwei Brandeinsätze und drei Sicherheitswachen, dazu sechs Übungen mit Funk- und Absauganlagenübungen. Die Truppe war zudem noch gesellschaftlich aktiv, unter anderem am Menschenkickerturnier in Neumarkt, am Florianstag in Parsberg, auf diversen Feuerwehrfesten und beim Wissenstest in Pilsach.

Hilfe von der Stadt

Für das Jahr 2018 ist eine Maschinistenausbildung und ein Leistungsabzeichen im Mai geplant, des Weiteren die Teilnahme am Eselrennen beim Neumarkter Frühlingsfest, am Volkstrauertag, am Florianstag und an den Feuerwehrfesten im Landkreis. Wie die Kommandanten erfreut berichteten, würde die Stadt Neumarkt nun bei der Ausrüstung unterstützen. Unter anderem würde dies Erste-Hilfe-Rucksäcke, Überjacken, Stiefel, Helme und neue LED-Strahler betreffen, wobei sich die Kommandanten im Namen der gesamten Feuerwehr für die Zuwendung bedankten.

Nachgefragt wurde im Anschluss im Bezug auf die Bedarfsplanung der Feuerwehren im Landkreis. Hier sicherte Stadtrat und Feuerwehrreferent Reinhard Brock die Unterstützung der Stadt zu, betonte allerdings, dass "die Mühlen der Stadt nicht so schnell mahlen" würden. Insgesamt stehe bei der Freiwilligen Feuerwehr Mühlen auch noch die Erneuerung und Erweiterung des Feuerwehrhauses sowie Arbeiten an der Heizung an.

Wie der stellvertretende Kommandant David Mederer berichtete, werde erstmals eine Begehung des Feuerwehrhauses anstehen, bevor man in die Planung gehen könne. Stadtrat Reinhard Brock hofft, dass die Feuerwehrler hier noch etwas Geduld haben werden. Angesprochen wurden auch Probleme mit der Handy-Alarmierung, die in Regensburg gesteuert wird, aber bisher noch nicht reibungslos funktioniere. Die beiden Kommandanten wiesen auf die Alarmierung via App hin, die man als Alternative einstellen könne.

