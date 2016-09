Auto aufgebrochen und Handtasche geklaut

Tasche lag auf Beifahrersitz - Zeugen gesucht - vor 17 Minuten

PÖLLING - Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 6. September, 18.30 Uhr bis 7. September, 7.20 Uhr in Pölling, Jägerstraße, einen Pkw aufgebrochen.

Der Pkw Skoda stand unter dem Carport neben dem Wohnhaus. Eine Handtasche lag sichtbar auf dem Beifahrersitz. In der Tatzeit hat der Täter das Beifahrer-Fenster des Pkw eingeschlagen und die blaue Handtasche entwendet. Es befanden sich persönliche Papiere, sowie die Geldbörse mit Scheck- und Kreditkarte in der Tasche. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 400 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die PI Neumarkt unter (09181) 4885-0.



