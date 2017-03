Auto in Flammen: Drei Tote in Obertraubling

Wagen war gegen Mast gefahren und in Flammen aufgegangen - vor 1 Stunde

OBERTRAUBLING - Entsetzlicher Unfall bei Obertraubling: Ein Pkw kracht gegen einen Lampenmast und geht sofort in Flammen auf. Zwei Insassen kommen in den Flammen ins Leben, ein Dritter wird aus dem Auto geschleudert und erliegt wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die tödlichen Unfälle am Wochenende reißen nicht ab: Nachdem am Samstag bei Breitenbrunn ein Motordadfahrer sein Leben lassen musste, sind nun bei Obertraubling drei Menschen ums Leben gekommen.

Zu dem schweren Verkehrsunfall war es in der Nacht zum Sonntag auf der B15 im Gemeindebereich Obertraubling gekommen. Gegen 2.58 Uhr kam ein Pkw, der von Regensburg in Richtung Obertraubling fuhr, auf Höhe Am Langwiesfeld nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Ampelmast. Das Fahrzeug überschlug sich und geriet sofort in Brand. Für zwei im Fahrzeug sitzende Personen kam jede Hilfe zu spät. Sie konnten nicht mehr aus dem brennenden Fahrzeug gerettet werden. Eine weitere Person wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb ebenfalls.

Die Identität der drei Männer steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu werden von der PI Neutraubling geführt. Am Unfallort waren neben Notärzten und dem Rettungsdienst die Feuerwehren von Obertraubling und Harting sowie die Werksfeuerwehr von BMW. Zu einer Fremdbeteiligung gibt es keine Hinweise. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ordnete die Sicherstellung der drei Unfallopfer und des verunfglückten Pkws an.

