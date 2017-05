Auto kollidiert bei Lauterhofen mit Kieslaster

Fahrer schwer verletzt - Lkw stürzte auf die Seite - vor 1 Stunde

LAUTERHOFEN/PETTENHOFEN - Auf der Kreisstraße NM9, die durch den nördlichen Landkreis führt, ist am Mittag bei Pettenhofen ein Auto mit einem Kieslaster kollidiert.

Das Auto wurde beim Zusammenprall mit dem Muldekipper völlig zerstört. © Edgar Pfrogner



Das Auto wurde beim Zusammenprall mit dem Muldekipper völlig zerstört. Foto: Edgar Pfrogner



Aktualisiert um 15.45 Uhr: Gegen 11.40 Uhr fuhr ein 26-jähriger Golf-Fahrer auf der NM 9 von Stöckelsberg in Richtung Lauterhofen. Nach ersten Feststellungen kam er auf gerader Strecke in Höhe der Ortschaft Pettenhofen plötzlich nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs, und prallte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Der Pkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Golf entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von rund 110.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an. Die Straße ist momentan noch wegen der Unfallaufnahme und Bergung des Lkw gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Feuerwehren Pettenhofen und Lauterhofen sind ebenfalls eingesetzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.