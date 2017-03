Auto kracht gegen Baum: Oberpfälzer stirbt bei Kastl

Notarzt konnte jungen Fahrer nicht reanimieren - Bundesstraße wurde gesperrt - vor 1 Stunde

KASTL - Gegen 22 Uhr schnitt ein Honda-Fahrer am Freitagabend eine Linkskurve nahe Kastl in der Oberpfalz. Als ihm ein Auto entgegenkam, verriss er das Lenkrad nach rechts. Sein Wagen krachte am Straßenrand in eine Baumgruppe, für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt starb ein 29-jähriger Autofahrer bei einem Unfall nahe Ursensollen am Freitagabend. © NEWS5 / Schmelzer



Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt starb ein 29-jähriger Autofahrer bei einem Unfall nahe Ursensollen am Freitagabend. Foto: NEWS5 / Schmelzer



Laut Angaben der Polizei war der 29-Jährige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach mit seinem Honda auf der B299 von Kastl in Richtung Ursensollen unterwegs. Dort schnitt er mit seinem Wagen eine Linkskurve, verriss das Lenkrad aber nach rechts, als auf der Gegenspur ein Wagen nahte. Sein Honda kam von der Fahrbahn ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum.

Der 29-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein Notarzt versuchte vergeblich, den jungen Mann zu reanimieren, er starb aber noch an der Unfallstelle. Laut Angaben der Polizei bleibt die B299 am späten Freitagabend wegen Bergungsarbeiten für einige Zeit gesperrt, außerdem wird ein Sachverständiger an der Unfallstelle erwartet (Stand: 21.35 Uhr). Die Feuerwehr hat jedoch eine Umleitung eingerichtet. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen des Polizeisprechers einige Tausend Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.