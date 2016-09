Auto-Plaketten selbst gebastelt

35-Jähriger wurde in Pölling mit gefälschten Kennzeichen erwischt

NEUMARKT - Einen nicht zugelassenen BMW mit gefälschten Dokumenten hat die Polizei in Pölling sichergestellt.

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Pöllinger Hauptstraße einen 35-jährigen Pkw-Fahrer.

An seinem BMW waren deutsche Ausfuhrkennzeichen angebracht. Bei diesen Kennzeichen handelte es sich um Totalfälschungen (selbstgebastelte Zulassungsplaketten). Dokumente für die gefälschten Ausfuhrkennzeichen führte er nicht mit.

Die alten Zulassungsdokumente für den am 16. März abgemeldeten Pkw konnte er nicht vorweisen. Das Fahrzeug verfügt derzeit über keine gültige Zulassung. Da der Beschuldigte nicht in Deutschland gemeldet ist, wurde er vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Beschuldigte nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gemäß den Angaben des Beschuldigten hat er den Pkw bei einem Mann in Budapest mit den angebrachten Ausfuhrkennzeichen erworben. Ermittlungen wurden eingeleitet.

