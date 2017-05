Auto treibt mit Fahrerin in der Altmühl

KÖTTINGWORTH - Schreckliche Minuten für eine 52-jährige Autofahrerin: Ihr Pkw rollte in die Altmühl; sie konnte sich erst nach 150 Metern aus dem treibenden Fahrzeug befreien.

Laut Polizeibericht befand sich die Frau in Kottingwörth am Altmühlweg. Aus bislang nicht geklärter Ursache rollte der Pkw, während sich die Fahrerin im Fahrzeug befand, rückwärts in den Fluss.

Das Auto trieb etwa 150 Meter in der Altmühl, bis sich die Fahrerin aus dem Fahrzeuginnern befreien konnte. Die Feuerwehren Beilngries, Kottingwörth und Töging sowie ein Landwirt bargen den Wagen aus dem Wasser.

Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt.

