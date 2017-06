Autodiebe tankten "gratis" in Parsberg

PARSBERG - Zwei Männer haben zwei in Frankreich gestohlene Autos in Parsberg voll getankt und sind ohne zu bezahlen in Richtung österreichische Grenze abgedampft. Bei Straubing wurden sie von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Symbolbild Tanken Foto: dpa



Am Montagmorgen gegen 9 Uhr fiel dem Personal einer Parsberger Tankstelle auf, dass zwei Männer jeweils ein Fahrzeug mit Schweizer Zulassung betankt hatten und im Anschluss davonfuhren, ohne die Tankschuld von insgesamt rund 100 Euro zu zahlen.

Die Tankstellenmitarbeiter reagierte sofort und verständigten die Polizeiinspektion Parsberg, die eine Fahndung nach den beiden Fahrzeugen einleitete.

Von Schleierfahndern entdeckt

Etwa eine Stunde später kontrollierten Schleierfahnder die beiden Pkw an der A3-Rastanlage Bayerwald. Neben der Fahndungsnotierung der Parsberger Polizei stellten die Beamten auch fest, dass die Fahrzeuge und die Kennzeichen in Frankreich entwendet worden waren. Wegen dieser ganzen Latte an Straftaten befinden sich die aus Südosteuropa stammenden Täter nun in Haft.

