Automobiles Strandleben und ein glühender Traktor

Über 20 000 Besucher werden zum Oldtimertreffen und Express-Event erwartet — Ausfahrt am 4. Juni durch Landkreis - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Am Pfingstwochenende geht es in Neumarkt im wahrsten Sinn rund: Das Neumarkter Oldtimertreffen und der parallel stattfindende Express-Event lassen die Kreisstadt zu einem Festivalort rund um Veteranenfahrzeuge mit 20 000 Besuchern werden.

Franz Dürings roter Aero 18 ist fast schon das Maskottchen des Neumarkter Oldtimertreffens, für das auch drei historische Express-Motorräder und Harm Schumachers Mercedes 280 S (im Hintergrund) Werbung gemacht haben. © Foto: Ralf Rödel



Laut Organisator Manfred Schreiner ist die Nennungsliste mit 400 Voranmeldungen erst einmal geschlossen, aber das wird die spontane Teilnahme von weiteren Oldtimerfahrzeugen am Sonntag, 4. Juni, nicht verhindern. Privileg der vorangemeldeten Teilnehmer: Sie dürfen ab 8.30 Uhr ausschließlich durchs Untere Tor in die Marktstraße zu ihrem Standplatz fahren.

Das muss das Publikum wissen: Ab 10 Uhr können die Besucher die voraussichtlich rund 800 historischen Fahrzeuge ab Baujahr 1987 (Kfz) oder 1975 (Traktoren) besichtigen. Gegen 12 Uhr wird am Rathaus der spektakuläre Startvorgang eines Lanz-Glühkopf-Traktors demonstriert. Präsentiert werden dort zwei fast unbezahlbare VW-Samba-Busse.

Gegen 13.45 Uhr fließt die Veteranen-Karawane vom Markt durch die Klostergasse ab zur rund 40 Kilometer langen Ausfahrt durch den Landkreis oder auf einem kürzeren Stadtkurs. Gegen 16 Uhr gibt es dann die Pokale für die schönsten Vehikel.

Rolls Royce neben Ferrari

Schirmherr OB Thomas Thumann freut sich als BMW-Fan über die Sonderschau des Autohauses Partl mit 30 Fahrzeugen aus historischer Produktion am Rathaus. Hochgefühl wird sich beim Oberbürgermeister einstellen, wenn er als Beifahrer eines Maybach-Zeppelin die Ausfahrt genießt.

Die Sponsoren Lammsbräu und die Dekra werden am Unteren Markt einen italienischen Sandstrand anlegen, wo Fiat, Alfa und Vespa für Mobilität sorgen und der singende Barkeeper Art Duke Drinks mixt. Zur Nutzfahrzeuge-Schau am Oberen Markt gehören die Opel-Blitz-Drehleiter der Neumarkter Feuerwehr und der Lammsbräu-Bierlaster "Hansi".

An allen Ecken und Ende wird es PS-Starkes, Kurioses und Wertvolles in Lack und Chrom zu bestaunen geben. Die Veranstalter erwarten Raritäten wie einen herrlichen Rolls-Royce aus dem Jahr 1936, einen vierventiligen Ferrari Mondial, eine historische Harley-Davidson und als Kontrastprogramm eine Express SL 74 aus dem Jahr 1931.

Apropos Express: Es ist gute Tradition, dass die Interessengemeinschaft der historischen Neumarkter Motorradmarke zeitgleich zum Markentreffen einlädt. Dies ist die weltweit wohl einmalige jährliche Zusammenkunft der Eigentümer von Express-Fahrzeugen. Anders als das Oldtimertreffen geht der Marken-Event über drei Tage. Die Express-Freunde treffen sich bereits am Freitag, 2. Juni, rund um den Gasthof Wanke.

Am Samstag ist ab 11 Uhr eine Ausfahrt von Express-Vehikeln geplant. Und am Sonntag werden die Express-Eigner mit einem eigenen Stand am Rathaus vertreten sein.

Feine Miniaturen

Oldtimer im Kleinformat können die Besucher im Bürgerhaus an der Grünbaumwirtsgasse bestaunen. Herbert Meier und der Stadtarchivar Frank Präger zeigen Modellautos aus Legosteinen und Miniaturen von Sanitätsfahrzeugen und Rot-Kreuz-Vehikeln in allen Variationen. Die Sonderschau ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet und kostenlos zugänglich.

www.oldtimertreffen-neumarkt.de, www.express-ig.de

Wolf-Dietrich Nahr Neumarkter Nachrichten, stellvertretender Redaktionsleiter E-Mail