Autos begegnen sich bei Mühlhausen im Gegenverkehr

Zusammenstoß verursacht hohen Sachschaden - vor 20 Minuten

MÜHLHAUSEN - Am Montag sind zwischen Ellmansdorf und Mühlhausen ein Audi und ein VW Polo zusammenegstoßen. Einer von beiden war nicht auf seiner Fahrbahn.

Bilderstrecke zum Thema Audi gerät bei Mühlhausen in den Gegenverkehr Am Montag ist ein 26-jähriger Mann mit seinem Audi bei Mühlhausen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit seinem Auto frontal in einen VW Polo gefahren.



Der 26-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Mühlhausen, eine 26-jährige VW-Fahrerin kam aus entgegengesetzter Richtung. Wie die Polizei am Montag mitteilt, geriet auf Höhe Sandmühle einer der beiden Pkw aus nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 25 000 Euro.

Die Feuerwehr Mühlhausen war zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen, sowie zur Verkehrslenkung eingesetzt.

Der Artikel wurde aktualisiert am 20.11.2018 um 12.15 Uhr (Unfallursache)

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail